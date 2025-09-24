Edirne ve Kırklareli'de 18 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne ve Kırklareli'de yapılan denetimlerde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen toplam 18 düzensiz göçmen yakalandı ve geri gönderme merkezlerine teslim edildi.

Yayın Tarihi: 24.09.2025 09:05
Güncelleme Tarihi: 24.09.2025 09:05
Güvenlik birimleri Edirne ve Kırklareli'de gerçekleştirdikleri denetimlerde, yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen düzensiz göçmenleri yakaladı. Operasyonlarda toplam 18 yabancı uyruklu yakalandı.

Edirne'deki denetimler

Edirne genelinde sürdürülen kontrol ve denetimler sonucunda güvenlik güçleri tarafından 13 düzensiz göçmen yakalandı. Yetkililer, bölgedeki denetimlerin göçmen kaçakçılığı ve sınır güvenliği açısından titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.

Kırklareli'de jandarma denetimi

Kırklareli'nin Kofçaz ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimde ise yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 5 yabancı uyruklu yakalandı.

Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü ve Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

