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Edirne ve Tekirdağ'da Sis Etkisi: Görüş Mesafesi 50 Metreye Düştü

Edirne ve Tekirdağ'da etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü, trafik kazaları yaşandı.

Yayın Tarihi: 24.01.2025 09:32
Güncelleme Tarihi: 24.01.2025 09:39
Edirne ve Tekirdağ'da Sis Etkisi: Görüş Mesafesi 50 Metreye Düştü

Edirne’de Sis Yoğunluğu

Edirne'de sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan sis, görüş mesafesini yer yer 50 metreye kadar düşürdü. Bu durum, sürücüler için tehlike oluştururken, trafik polisleri de dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulundu. Zaman zaman yaşanan trafik kazaları, sisin oluşturduğu olumsuz koşulları gözler önüne serdi.

Anıt Eserler Gölgede Kaldı

Selimiye Camisi başta olmak üzere, kentin birçok anıt eseri sis nedeniyle adeta gözden kayboldu. Hava sıcaklığının 3 derece olarak ölçüldüğü Edirne'de, sisin öğle saatlerinde etkisini yitirmesi bekleniyor.

Tekirdağ'da Ulaşım Sorunları

Tekirdağ'da ise gece başlayan ve sabaha karşı artan sis, görüş mesafesini 50 metrenin altına düşürdü. Bu durum, Tekirdağ'ı Hayrabolu, Marmaraereğlisi ve Muratlı ilçelerine bağlayan kara yolunda ulaşımı olumsuz etkiledi.

Polisin Önlemleri

Görüş mesafesinin 50 metrenin altına düştüğü bazı bölgelerde, polis ekipleri olumsuzluk yaşanmaması için gerekli önlemleri aldı. Sürücülerden dikkatli olmaları ve hızlarını azaltmaları istendi.

Edirne'de sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50...

Edirne'de sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metrenin altına düştü. Selimiye Camisi başta olmak üzere kentteki birçok anıt eser, sisin etkisiyle gözden kayboldu.

Edirne'de sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50...

Edirne'de sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metrenin altına düştü. Selimiye Camisi başta olmak üzere kentteki birçok anıt eser, sisin etkisiyle gözden kayboldu.

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