Edirne ve Tekirdağ'da Yoğun Sis: Kara ve Deniz Ulaşımında Aksama

Edirne ve Tekirdağ'da yoğun sis görüşü 50 metreye düşürdü; kara ve deniz yollarında önlemler alındı. Edirne 12°C, Tekirdağ 17°C.

Yayın Tarihi: 23.10.2025 09:27
Güncelleme Tarihi: 23.10.2025 09:31
Edirne ve Tekirdağ'da yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiledi

Trakya'da etkili olan sis, hem kara hem de deniz ulaşımında aksamalara yol açtı. Yetkililer sürücüleri ve deniz yolunu kullananları dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Edirne'de görüş mesafesi yer yer 50 metreye düştü

Edirne'de sabah saatlerinde başlayan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü. Trafik polisleri yollarda önlem alarak sürücüleri dikkatli seyretmeleri için uyardı.

Selimiye Camisi başta olmak üzere kentteki tarihi yapılar, sis arasında fotoğrafik görüntüler oluşturdu. Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, kentte hava sıcaklığının 12 derece ölçüldüğünü ve sisin öğle saatlerine doğru etkisini kaybederek yerini yağışlı havaya bırakabileceğini bildirdi.

Tekirdağ'da kara ve deniz trafiğinde önlemler

Tekirdağ'da da sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye düştü. Özellikle kenti Malkara, Hayrabolu ve Muratlı ilçelerine bağlayan kara yollarında görüş mesafesinde azalma yaşandı. Trafik ekipleri, trafikte olumsuzluk yaşanmaması için kavşaklarda önlem aldı.

Denizde görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle bazı gemiler Tekirdağ açıklarına demirledi. Yetkililer, deniz taşıtlarının sisin azalmasının ardından seyrine devam etmesinin beklendiğini belirtti. Kentte ölçülen hava sıcaklığı ise 17 derece olarak kaydedildi ve sisin öğle saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.

