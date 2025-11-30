Edirne'ye 50 Yeni Polis Aracı Tahsis Edildi

İçişleri Bakanlığı'nın hizmete aldığı 9 bin 200 araç kapsamında Edirne İl Emniyet Müdürlüğü'ne 50 yeni polis aracı teslim edildi; araçlar konvoyla getirildi.

İçişleri Bakanlığı'nın araç dağıtımı kapsamında teslimat yapıldı

İçişleri Bakanlığı tarafından Jandarma, Emniyet ve Sahil Güvenlik teşkilatları için hizmete alınan 9 bin 200 yeni araç programı çerçevesinde, Edirne İl Emniyet Müdürlüğü'ne 50 otomobil tahsis edildi.

Araçlar, konvoy halinde Edirne İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi ve teslimat töreni düzenlendi.

Tahsis edilen araçların, kent güvenliği ve emniyet hizmetlerinin güçlendirilmesine katkı sağlaması bekleniyor.

