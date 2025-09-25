Edirneli Aşçı Adayları Romanya'da 4 Madalya Kazandı — Hedef Dünya Mutfağı

Edirneli Aşçı Adayları Romanya'da 4 Madalya ile Döndü

Romanya'da düzenlenen ve Erasmus Projesi kapsamında Köstence'de gerçekleştirilen "Black Sea Fish Festival"'e katılan Dr. Sadık Ahmet Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, 9 ülkeden 200'ün üzerinde yarışmacının yer aldığı yarışmada toplam 2 altın ve 2 gümüş madalya kazanarak başarıya imza attı.

Madalyalar ve Katılımcılar

Yarışmada okulu temsil eden öğrenciler Buğra Öztürk, Ege Gelal, Fikret Çağan Altın ve Oğulcan Çiftçi olarak öne çıktı. Elde edilen dereceler, öğrencilerin hem bireysel hem de okul seviyesindeki başarısını gösterdi.

Öğrenci Görüşleri ve Gelecek Hedefleri

Fikret Çağan Altın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarışmadan dört madalya ile dönmenin gururunu yaşadıklarını belirtti. Altın şunları söyledi: "Şeflerle tanışıp yeni iş fırsatları bulmuş olduk. Bunun üniversiteye girerken de yardımcı olacağını düşünüyoruz. Yarışmada elimizden geleni yaptık, bu da bize 2 altın ve 2 gümüş madalya olarak döndü. Bundan sonraki yarışmalarda farklı kreatif tabaklar hazırlayarak yeni alanlar denemeyi istiyorum."

Buğra Öztürk ise farklı ülkelerden öğrencilerle tanışarak tecrübe kazandıklarını ve okullarında turizm ile aşçılık üzerine kaliteli eğitim aldıklarını vurguladı. Öztürk sözlerine şöyle devam etti: "Gelecekte bu mesleği yapmak isteyenlere eğitim vermek için öğretmen olup geleceğin aşçılarını yetiştirmek istiyorum."

Ege Gelal, hazırladığı levrek sarma ile altın madalya kazandığını belirterek, "Uluslararası bir yarışmadan madalyalarla dönmenin mutluluk verici olduğunu" söyledi ve "Yeni yarışmalara katılarak ülkemi temsil etmek, daha sonra restoran açmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Oğulcan Çiftçi de yarışmada dereceye girmesinin kendisini mutlu ettiğini kaydetti.

Okulun Değerlendirmesi

Yiyecek içecek hizmetleri alan öğretmenleri Tanju Karabulut ve Tuncay Ardalı, yarışmanın öğrencilerin kariyerine önemli katkı sunduğunu, şef adaylarının uluslararası alandaki seviyelerini görme fırsatı yakaladıklarını vurguladılar.

Okul Müdürü İlhan Dinç da uluslararası yarışmaların öğrencileri farklı kültürlerden meslektaşlarıyla buluşturduğunu belirterek, şu değerlendirmeyi yaptı: "Okul olarak Türkiye'deki yarışmalarda da başarı gösterdik. Bu bizim için sıradan olmaya başladı. Elde ettiğimiz başarılar hem okulumuzun hem Edirne'nin tanıtımı açısından önemli. Emeğimizin karşılığının çocuklarımızın başarılarıyla ortaya çıkması sonuca ulaştığımızı gösteriyor."

Dinç, öğrencilerin okulu bilinçli tercih ettiğine dikkat çekerek ekledi: "Hiçbir okula yerleşemedim meslek lisesine gideyim algısı yerine ben yiyecek ve içecek alanında, konaklama ve seyahat alanında eğitim alıp bu alanlarda çalışmak istiyorum düşüncesiyle hareket eden öğrencilerimiz geliyor. Tercih böyle olunca hem çocuklarımızın başarıya ulaşması hem öğretmenlerimizin işleri kolay oluyor."