Edremit Körfezi'nde Ramazan Bayramı Yoğunluğu Zirveye Ulaştı

Ramazan Bayramı tatili için Edremit Körfezi'ne gelen ziyaretçiler, kara yollarında yoğunluğa neden oldu. Bayram tatilinin 9 gün sürmesi, tatilcilerin iç turizmde ilk sıralarda yer alan Edremit Körfezi'ndeki tesisleri tercih etmesine yol açtı.

İstanbul, Bursa ve İzmir gibi çevre illerden gelen tatilcilerin Edremit'e ulaşmasıyla birlikte, arife gününde yollarda kaydadeğer bir yoğunluk gözlemlendi. Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, Çanakkale-Edremit, Balıkesir-Edremit ve Çanakkale-İzmir kara yollarında yoğunluğun yaşandığı kavşaklarda sinyalizasyon sistemine müdahale ederek trafiği düzenleme çalışmalarına başladı.

Ekipler, bayram tatili boyunca yaşanması muhtemel trafik yoğunluğu nedeniyle ulaşımın aksaması için sürekli olarak görev yapacak.

Ramazan Bayramı tatili için Edremit Körfezi'ne gelen ziyaretçiler kara yollarında yoğunluğa neden oldu.

Ramazan Bayramı tatili için Edremit Körfezi'ne gelen ziyaretçiler kara yollarında yoğunluğa neden oldu.