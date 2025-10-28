Edremit Körfezi'nde Sağanak: Edremit ve Burhaniye'de Su Baskınları

Edremit Körfezi'nde yaklaşık 1 saat süren sağanak, Edremit ve Burhaniye'de cadde ve evlerde su birikintileri ve bazı su baskınlarına yol açtı; ekipler müdahale etti.

Balıkesir'in Edremit Körfezi'ndeki Edremit ve Burhaniye ilçelerinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Yaklaşık 1 saat süren yağmur nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı ev ve iş yerlerinde su baskını yaşandı.

Su birikintilerinin oluştuğu cadde ve sokaklarda vatandaşlar güçlükle ilerlerken bazı noktalarda suyun derinliği diz boyunu aştı.

Ekipler Hızlı Müdahale Etti

Yağışın başlamasıyla birlikte Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) ile ilçe belediyeleri ekipleri çalışmalara başladı.

Ekipler, tıkanan rögarlara müdahale ederek suyun tahliyesini sağladı.

