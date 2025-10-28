Edremit Körfezi'nde Sağanak: Edremit ve Burhaniye'de Su Baskınları

Balıkesir'in Edremit Körfezi'ndeki Edremit ve Burhaniye ilçelerinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Yaklaşık 1 saat süren yağmur nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı ev ve iş yerlerinde su baskını yaşandı.

Su birikintilerinin oluştuğu cadde ve sokaklarda vatandaşlar güçlükle ilerlerken bazı noktalarda suyun derinliği diz boyunu aştı.

Ekipler Hızlı Müdahale Etti

Yağışın başlamasıyla birlikte Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) ile ilçe belediyeleri ekipleri çalışmalara başladı.

Ekipler, tıkanan rögarlara müdahale ederek suyun tahliyesini sağladı.

Balıkesir'in Edremit Körfezi'ndeki Edremit ve Burhaniye ilçelerinde sağanak etkili oldu. Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.