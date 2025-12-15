Edremit'te öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Kaza saat 16.45'te gerçekleşti, yaralıların durumları iyi

Balıkesir’in Edremit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı. Olay, saat 16.45 civarında gerçekleşti.

Edinilen bilgiye göre, R.E. idaresindeki 10 S 15018 plakalı öğrenci servisi, Devlet Hastanesi ışıklı kavşağında ana yola çıkmak isterken Edremit ilçesi istikametinden Balıkesir yönüne giden S.D. yönetimindeki 10 ADA 97 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada öğrenci servisinde bulunan M.Ş.Ö., D.İ.D., C.M.Y. ve ismi öğrenilemeyen bir öğrenci ile otomobilde bulunan S.D., S.D. ve H.E.D. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı; sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle E-87 Balıkesir-Çanakkale kara yolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

