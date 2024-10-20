Edremit'te Zeytinyağı Tadım Festivali Coşkuyla Gerçekleşti

Edremit Zeytinyağı Tadım Festivali Tamamlandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde düzenlenen Edremit Zeytinyağı Tadım Festivali (Festival Olive Edremit), büyük bir coşkuyla sona erdi. Festival, Edremit Ticaret Odası ve Ticaret Borsası'nın öncülüğünde, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Edremit ve Havran Belediyelerinin destekleriyle gerçekleştirildi.

Güre Mahallesi'nde Zeytin Hasadı

Festivalin kapanış gününde, konuklar ve ünlü şefler, Güre Mahallesi'nde Agah Ferhatoğlu'na ait zeytin bahçesinden zeytin toplayarak, yağın üretim sürecine dair detayları yerinde deneyimleme fırsatı buldu.

Yemek Yapımı ve Zeytinyağı Tadımı

Festival alanında, konuklara zeytinyağı tadımı gerçekleştirildi ve ünlü şeflerin hazırladığı zeytinyağlı yemekler sunuldu. Ayrıca, bölgedeki zeytin ve zeytinyağı firmaları ürünlerini sergileyerek satış yaptı.

Tüketici Eğitimi ve Şeflerden Etkin Destek

Edremit Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin, festivalin amacının kaliteli zeytinyağını tüketicilere ulaştırmak olduğunu belirterek, "Zeytinyağı tadımlarında uzman tadımcılarımızla birlikte etkinlikler düzenliyoruz. Ayrıca özel kurslar ve eğitimler veriyoruz." dedi. Festivalin ilk yılında dahi büyük bir ilgi gördüğünü belirten Çetin, katılımın oldukça yüksek olduğunu ifade etti.

Başkan Ertaş’tan Hasat Mesajı

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, bölgedeki zeytin ve zeytinyağı kalitesinin ulusal ve uluslararası yarışmalarda tescillendiğini vurgulayarak, “Bu yılki hasadın bereketli geçeceğine inanıyoruz.” dedi. Festivalde yer alan şefler Ayvaz Akbacak ve Mehmet Kudat, etkinliğin önemine dikkat çekerek, katkıda bulunanlara teşekkür etti.