Eduardo Bolsonaro'ya 'Yargıya Baskı' Suçlaması: ABD Yaptırımları İddiası

Savcılığın iddiaları

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Eduardo Bolsonaro'nun, babası Jair Bolsonaro'ya açılan darbe davasının istenilen şekilde sonuçlanmaması halinde ABD'den yaptırım talebinde bulunmaya çalıştığı ve bu kapsamda yargı mensuplarını tehdit ederek onlara yargıya baskı uyguladığı belirtildi.

Açıklamada söz konusu tehditlerin "açık ve tutarlı" olduğu vurgulanırken, bu girişimlerin cumhuriyetin ve toplumun çıkarlarını kişisel amaçlara boyun eğdirmeyi hedeflediği ifade edildi.

Eduardo Bolsonaro'nun yanıtı

Bir süredir ABD'de yaşayan Eduardo Bolsonaro, hakkındaki suçlamaları "uydurma" olarak nitelendirerek reddetti.

Olayın hukuki ve tarihsel bağlamı

Bu gelişme, Yüksek Mahkemenin 11 Eylül'de eski Devlet Başkanı Bolsonaro'yu 2022'deki seçimleri kaybettikten sonra "demokratik düzeni ortadan kaldırmaya yönelik darbe planı kurmak suçundan" 27 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırmasının ardından yaşandı.

İddiaların zamanlaması da dikkat çekti: Eduardo Bolsonaro'ya yönelik suçlamalar, ABD'nin, Bolsonaro davasının raportörü Brezilya Yüksek Mahkeme Yargıcı Alexandre de Moraes'in eşi ile ailesine ait mali kuruma yaptırım kararı açıklamasıyla aynı zamana denk geldi.

Geniş perspektif

Brezilya'da 30 Ekim 2022'de düzenlenen ikinci tur devlet başkanı seçiminde sol görüşlü Devlet Başkanı Lula da Silva, aşırı sağcı eski Devlet Başkanı Bolsonaro'yu mağlup etti. Seçimleri kazanan Lula da Silva, 1 Ocak 2023'te parlamentoda yemin ederek göreve başladı.

Seçim sonuçlarının ardından Bolsonaro destekçileri önce otoyol kapatma eylemleri düzenlemiş, 8 Ocak 2023'te polis bariyerini aşıp Ulusal Kongre binasını basmıştı. Brezilya Federal Polisi, 26 Kasım 2024'te Bolsonaro'nun Lula da Silva hükümetine yönelik planlanan darbe girişimine dahil olduğunu iddia etti; Brezilya Federal Yüksek Mahkemesi de 26 Mart'ta savcılığın Bolsonaro dahil 7 kişi hakkında hazırladığı darbe girişimi iddianamesini oy birliğiyle kabul etmişti.

Ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump 9 Temmuz'da Lula da Silva'ya gönderdiği mektupta, Bolsonaro'ya karşı açılan dava sonlandırılmadığı takdirde 1 Ağustos'tan itibaren Brezilya'ya yüzde 50 gümrük vergisi uygulayacağı tehdidinde bulunmuştu.