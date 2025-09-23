Eduardo Bolsonaro'ya 'Yargıya Baskı' Suçlaması: ABD Yaptırımları İddiası

Başsavcılık, Eduardo Bolsonaro'nun babasının darbe davasına müdahale etmek için ABD yaptırımlarını kullanarak yargıya baskı yaptığı iddiasını açıkladı.

Yayın Tarihi: 23.09.2025 10:48
Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 10:48
Eduardo Bolsonaro'ya 'Yargıya Baskı' Suçlaması: ABD Yaptırımları İddiası

Eduardo Bolsonaro'ya 'Yargıya Baskı' Suçlaması: ABD Yaptırımları İddiası

Savcılığın iddiaları

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Eduardo Bolsonaro'nun, babası Jair Bolsonaro'ya açılan darbe davasının istenilen şekilde sonuçlanmaması halinde ABD'den yaptırım talebinde bulunmaya çalıştığı ve bu kapsamda yargı mensuplarını tehdit ederek onlara yargıya baskı uyguladığı belirtildi.

Açıklamada söz konusu tehditlerin "açık ve tutarlı" olduğu vurgulanırken, bu girişimlerin cumhuriyetin ve toplumun çıkarlarını kişisel amaçlara boyun eğdirmeyi hedeflediği ifade edildi.

Eduardo Bolsonaro'nun yanıtı

Bir süredir ABD'de yaşayan Eduardo Bolsonaro, hakkındaki suçlamaları "uydurma" olarak nitelendirerek reddetti.

Olayın hukuki ve tarihsel bağlamı

Bu gelişme, Yüksek Mahkemenin 11 Eylül'de eski Devlet Başkanı Bolsonaro'yu 2022'deki seçimleri kaybettikten sonra "demokratik düzeni ortadan kaldırmaya yönelik darbe planı kurmak suçundan" 27 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırmasının ardından yaşandı.

İddiaların zamanlaması da dikkat çekti: Eduardo Bolsonaro'ya yönelik suçlamalar, ABD'nin, Bolsonaro davasının raportörü Brezilya Yüksek Mahkeme Yargıcı Alexandre de Moraes'in eşi ile ailesine ait mali kuruma yaptırım kararı açıklamasıyla aynı zamana denk geldi.

Geniş perspektif

Brezilya'da 30 Ekim 2022'de düzenlenen ikinci tur devlet başkanı seçiminde sol görüşlü Devlet Başkanı Lula da Silva, aşırı sağcı eski Devlet Başkanı Bolsonaro'yu mağlup etti. Seçimleri kazanan Lula da Silva, 1 Ocak 2023'te parlamentoda yemin ederek göreve başladı.

Seçim sonuçlarının ardından Bolsonaro destekçileri önce otoyol kapatma eylemleri düzenlemiş, 8 Ocak 2023'te polis bariyerini aşıp Ulusal Kongre binasını basmıştı. Brezilya Federal Polisi, 26 Kasım 2024'te Bolsonaro'nun Lula da Silva hükümetine yönelik planlanan darbe girişimine dahil olduğunu iddia etti; Brezilya Federal Yüksek Mahkemesi de 26 Mart'ta savcılığın Bolsonaro dahil 7 kişi hakkında hazırladığı darbe girişimi iddianamesini oy birliğiyle kabul etmişti.

Ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump 9 Temmuz'da Lula da Silva'ya gönderdiği mektupta, Bolsonaro'ya karşı açılan dava sonlandırılmadığı takdirde 1 Ağustos'tan itibaren Brezilya'ya yüzde 50 gümrük vergisi uygulayacağı tehdidinde bulunmuştu.

İLGİLİ HABERLER

Erdoğan Müjdesi: ABD Menşeli Otomobillere %60'lık Ek Vergi Kaldırıldı

Bakanlıktan Rekor Promosyon: Vakıfbank Tek Seferde 99.500 TL Ödeyecek

UREV'den Gençlere Burs Çağrısı — Başvurular 30 Eylül 2025'te Sona Eriyor

Akbank ve Yemeksepeti'nden 500 TL İndirim Kampanyası

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Şehitkamil Belediyesi'nden 20.000 TL Burs Desteği — Başvurular Başladı
2
Eskişehir'de Mihalgazi kara yolunda anne ayı ve 2 yavrusu görüntülendi
3
Malavi'de Chakwera Destekçileri Erken Seçim Sonuçlarını Protesto Etti
4
Fas-İspanya İlk Yeşil Deniz Hattı: Elektrikli Gemilerle 2027'de Sefer
5
İsrail'in Gazze'ye Saldırılarında 7 Filistinli Hayatını Kaybetti
6
Tarım Topraklarındaki Tahribat Alarm Veriyor

UREV'den Gençlere Burs Çağrısı — Başvurular 30 Eylül 2025'te Sona Eriyor

Şehitkamil Belediyesi'nden 20.000 TL Burs Desteği — Başvurular Başladı

Ocak 2026: Ek Ders Ücretlerine Çifte Zam — Öğretmenlerin Yeni Maaşları

Ankara’da Konser Operasyonu: ABB’de 154,4 Milyon TL İddiası

ÇYDD 2025-2026 Burs Başvuruları Başladı: Eylül ayına dikkat

ABB'den Başkent Kart ile 103.953 Öğrenciye 1000 TL Kıyafet, 37.530 Çocuğa Süt Desteği

Akbank ve Yemeksepeti'nden 500 TL İndirim Kampanyası

Balıkesir'de 'S' ve 'T' Plakalarına 30 Gün Süre: Hayalet Plaka Tespiti

Erdoğan Müjdesi: ABD Menşeli Otomobillere %60'lık Ek Vergi Kaldırıldı

Eylül Promosyon Yarışı: Emekliye 30.000 TL'ye Varan Ödeme

TOKİ'den Borçlulara %25 İndirim ve Kısmi Peşin Ödeme İmkanı

Bakanlıktan Rekor Promosyon: Vakıfbank Tek Seferde 99.500 TL Ödeyecek