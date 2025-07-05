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Efkan Ala: Terörsüz Türkiye İçin Kararlıyız

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Başbağlar'daki anma töreninde terörsüz Türkiye vurgusu yaptı.

Yayın Tarihi: 05.07.2025 17:43
Güncelleme Tarihi: 05.07.2025 17:43
Efkan Ala: Terörsüz Türkiye İçin Kararlıyız

Efkan Ala'dan 'Terörsüz Türkiye' Mesajı

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Erzincan'ın Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar köyünde düzenlenen anma töreninde önemli açıklamalarda bulundu. 5 Temmuz 1993'te, teröristler tarafından katledilen 33 sivilin anıldığı etkinlikte Ala, "Terörsüz Türkiye" sürecine dikkat çekerek, "Şehitlerimizin ruhunu incitecek, gazilerimizin arzusunun hilafına, milletimizin aleyhine hiçbir şey olmayacaktır; biz oradayız." diye vurguladı.

Birlik ve Beraberlik Vurgusu

Ala, törene katılanların, hiçbir tehdit karşısında boyun eğmeden ülkesini ve milletini savunan insanların temsilcileri olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileten Ala, şehitler ile gazilere şükranlarını sundu.

Başbağlar köyünde yaşanan katliamı hatırlatan Ala, Türkiye'de o dönemdeki olayların yalnızca birer tesadüf olmadığını, uluslararası odakların Türkiye'ye yönelik planlar yaptığını ifade etti. "Bu alçaklar, bu maşalar ve onları kullanan uluslararası odaklar burada odaklanmalı.’’ dedi.

Gazze'ye Değindi

Ala, Gazze'deki durumu da gündeme getirerek Netanyahu hükümeti'nin soykırım yaptığını ifade etti. "Gazze'de kardeşlerimizi açlığa mahkum ediyorlar. O alçak hükümetin ortaya koyduğu soykırım tarih durdukça anılacaktır." diyerek bu durumu eleştirdi.

Türkiye'nin Yüzü ve İstikrarı

Başbağlarlı olmanın azmin ve feragatin bir sembolü olduğunu vurgulayan Ala, "Türkiye’nin gücü burada. Vatan, millet, bayrak söz konusu olduğunda hepimiz bir aradayız." açıklamasında bulundu. Terörle mücadelede kararlılık mesajı veren Ala, "Türkiye'yi terörden tamamen arındırmak için çabalıyoruz." dedi.

Erzincan'ın Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar köyünde 5 Temmuz 1993'te teröristlerce katledilen 33...

Erzincan'ın Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar köyünde 5 Temmuz 1993'te teröristlerce katledilen 33 sivil için anma töreni düzenlendi. Katılımcılar, tören öncesi köydeki şehitlik anıtını ziyaret edip katliamda hayatını kaybedenler için dua etti. Törene, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül ve AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman da katıldı.

Erzincan'ın Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar köyünde 5 Temmuz 1993'te teröristlerce katledilen 33...

Erzincan'ın Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar köyünde 5 Temmuz 1993'te teröristlerce katledilen 33 sivil için anma töreni düzenlendi. Katılımcılar, tören öncesi köydeki şehitlik anıtını ziyaret edip katliamda hayatını kaybedenler için dua etti. Törene, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül ve AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman da katıldı.

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