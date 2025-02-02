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Ege'de Hava Sıcaklıkları 6 ile 10 Derece Düşecek

Ege Bölgesi'nde sıcaklıklar 4 Şubat'tan itibaren mevsim normallerinin altına iniyor.

Yayın Tarihi: 02.02.2025 10:47
Güncelleme Tarihi: 02.02.2025 10:47
Ege'de Hava Sıcaklıkları 6 ile 10 Derece Düşecek

Ege'de Hava Soğuyor

İzmir, Manisa, Aydın, Balıkesir ve Çanakkale'de, 4 Şubat'tan itibaren hava sıcaklıklarının 6 ila 10 derece azalacağı bildirildi. Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, söz konusu sıcaklık düşüşünün mevsim normallerinin altında gerçekleşeceği vurgulandı.

Soğuk Hava Dalgası

Açıklamada, kuzey yönlerden etkili olacak kuvvetli rüzgarların soğuk havanın etkisini artıracağı belirtildi. Bu hava durumu, salı gününden itibaren yaklaşık bir hafta süreyle devam edecek gibi görünüyor.

Beklenen Sıcaklıklar

İl merkezlerinde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklıklar ise şu şekilde sıralandı:

  • İzmir: 10/12°C (Salı) - 4/9°C (Çarşamba)
  • Aydın: 8/15°C (Salı) - 5/12°C (Çarşamba)
  • Manisa: 5/7°C (Salı) - 2/6°C (Çarşamba)
  • Balıkesir: 2/7°C (Salı) - 0/4°C (Çarşamba)
  • Çanakkale: 6/8°C (Salı) - 2/6°C (Çarşamba)

Özellikle İzmir ve çevresinde vatandaşların dikkatli olması gerektiği ifade ediliyor. Soğuk hava dalgasının sağladığı bu sıcaklık değişimleri, günlük yaşamı etkileme potansiyelini taşıyor.

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