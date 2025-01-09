Ege Denizi'nde 36 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Çanakkale Ayvacık'ta 15 çocuk dahil 36 düzensiz göçmen tespit edilerek kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 19:52
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 19:53
Ege Denizi'nde 36 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Çanakkale'de Düzensiz Göçmen Kurtarma Operasyonu

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, 15’i çocuk olmak üzere 36 düzensiz göçmen kurtarıldı. Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ege Denizi'nin kuzeyinde ilerleyen bir lastik botu tespit etti.

Sahil Güvenlik Operasyonu

Bölgeye hızla sevk edilen Sahil Güvenlik "KB-119" botu, bottaki 36 Afganistan uyruklu göçmeni kıyıya çıkardı. Düzensiz göçmenler, gerekli işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 15'i çocuk 36 düzensiz göçmen yakalandı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 15'i çocuk 36 düzensiz göçmen yakalandı.

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