Ege Denizi'nde 4,6 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Ege Denizi'nde önemli bir deprem yaşandı. Bugün saat 21.53'te meydana gelen sarsıntı, 4,6 büyüklüğünde kaydedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'nın internet sitesinde yer alan verilere göre, depremin merkez üssü Ege Denizi olarak belirlendi. Ayrıca, depremin derinliği 7 kilometre olarak açıklandı.

Bu tür doğal afetler, bölgedeki insanlar ve yapılarda endişeye yol açmaktadır. Ege Bölgesi'nin aktif fay hatlarına sahip olduğu biliniyor, bu yüzden böyle sarsıntılar sıklıkla yaşanabiliyor.