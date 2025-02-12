DOLAR
36,1 -0,16%
EURO
37,47 -0,21%
ALTIN
3.352,43 0,07%
BITCOIN
3.469.327,43 -1,03%

Ege Denizi'nde 4,8 Büyüklüğünde Deprem Gerçekleşti

Ege Denizi'nde meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki deprem, 7,91 kilometre derinlikte kaydedildi.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 11:57
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 11:57
Ege Denizi'nde 4,8 Büyüklüğünde Deprem Gerçekleşti

Ege Denizi'nde bu sabah saat 11.29’da, 4,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamada, sarsıntının merkez üssünün Ege Denizi olduğu belirtildi.

Olayın ardından, depremin 7,91 kilometre derinlikte gerçekleştiği bilgisi paylaşıldı. Ege bölgesindeki bu gelişme, bölge halkında kısa süreli bir panik yaşanmasına neden oldu.

Halkın can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla, yetkililer bölgedeki sarsıntıları yakından takip etmeye devam ediyor.

İLGİLİ HABERLER

PTT Kapınıza Parayı Getiriyor: 2025'te Elektrik Faturalarınıza Devlet Desteği!

Türk Kırmızı Etinde Önemli Destek: Fiyatlar Düşebilir!

İşçilere Rekor Zam: En Düşük Maaş 42 Bin 800 TL

Devletten Gençlere 15.000 TL Maaş: İŞKUR Gençlik Programı Başlıyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tekirdağ İkiz Göller Karla Kaplandı: Kış Manzarasıyla Büyülüyor
2
Esenyurt'ta Eşini Boğarak Öldüren Şüpheli Gözaltına Alındı
3
Adana'da Motosiklet Kazasında Genç Sürücü Hayatını Kaybetti
4
Şanlıurfa'da Silah Kaçakçılığı Operasyonunda 5 Şüpheli Yakalandı
5
İklim Elçileri Eğitim Kampı Antalya'da Devam Ediyor
6
Bölgeyi Etkileyen Kar Yağışı: 581 Köy Yolu Kapatıldı
7
MHP, Cengiz Aytmatov Enstitüsü'nü 15 Şubat'ta Açıyor

Türk Kırmızı Etinde Önemli Destek: Fiyatlar Düşebilir!

Türkiye'de Promosyonda Tarihi Karar: Bursa'da 29 Milyon TL Dağıtıyor

Emeklilere Müjde! 2025'te Bayram İkramiyesi 4.500 TL-5.000 TL Olacak

Emeklilerin Maaşları Tehlike Altında! 1 Ekim 2008 Dikkat!

Merkez Bankası Faiz İndirimleriyle Kredilerde Yeni Dönem Başladı

PTT Kapınıza Parayı Getiriyor: 2025'te Elektrik Faturalarınıza Devlet Desteği!

2025'te Ramazan Pidesi ve Ekmeğine Zam Geldi!

İBB 1.532 Personel Alımı İlanı: Başvurular Başlıyor

THY Sevgililer Günü'ne Özel %40 İndirimli Uçuş Kampanyası Başlattı!

Devletten Gençlere 15.000 TL Maaş: İŞKUR Gençlik Programı Başlıyor!

Yeni Elektrik Düzenlemesinden Muaf Olacaklar Belli Oldu!

İşçilere Rekor Zam: En Düşük Maaş 42 Bin 800 TL