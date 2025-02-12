Ege Denizi'nde 4,8 Büyüklüğünde Deprem Gerçekleşti

Ege Denizi'nde bu sabah saat 11.29’da, 4,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamada, sarsıntının merkez üssünün Ege Denizi olduğu belirtildi.

Olayın ardından, depremin 7,91 kilometre derinlikte gerçekleştiği bilgisi paylaşıldı. Ege bölgesindeki bu gelişme, bölge halkında kısa süreli bir panik yaşanmasına neden oldu.

Halkın can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla, yetkililer bölgedeki sarsıntıları yakından takip etmeye devam ediyor.