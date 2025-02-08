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Ege Denizi'ndeki Depremler Hakkında Kapsamlı Rapor: Santorini Tehlikesi

Dokuz Eylül Üniversitesi akademisyenleri, Ege Denizi'ndeki depremlerin etkilerine dair ön rapor hazırladı. Acil önlem önerileri dikkat çekiyor.

Yayın Tarihi: 08.02.2025 20:26
Güncelleme Tarihi: 08.02.2025 20:26
Ege Denizi'ndeki Depremler Hakkında Kapsamlı Rapor: Santorini Tehlikesi

Ege Denizi'ndeki Depremlerin Etkisine Dair Ön Rapor

Dokuz Eylül Üniversitesi akademisyenlerinden oluşan bir heyet, Ege Denizi'ndeki Santorini Adası çevresinde meydana gelebilecek depremlerin potansiyel etkilerini değerlendirdi. Hazırlanan ön değerlendirme raporunda, Santorini Adası'nın kuzeydoğusundaki faylar üzerinde 7,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğinde, bu sarsıntının Türkiye'de 5 şiddetinde hissedileceği belirtildi.

Önlem Alınırsa Can ve Mal Kaybı Olmayacak

Heyetin başkanı, Prof. Dr. Hasan Sözbilir, bu tür büyük bir depremin can ve mal kaybına yol açmaması için zamanında önlem alınması gerektiğinin altını çizdi. Raporda, Santorini Adası'nda 28 Ocak'tan bu yana kaydedilen depremler ve sismik hareketlilik incelendi.

Geçmiş Veriler ve Tsunami Riskleri

Rapor, geçmişte Ege Bölgesi'nde yaşanan volkanik faaliyetler ve tsunami etkilerini de içeriyor. 1956 yılında gerçekleşen Santorini-Amorgos depremi sonrası oluşan tsunami dalgalarının Türkiye kıyılarını tehdit ettiğine dikkat çekildi. Elde edilen verilere göre, Santorini'deki bir deprem sonrası oluşacak tsunami dalgalarının 2 metre yüksekliğe kadar çıkabileceği ve kıyılara yaklaşık 500 metre kadar girebileceği tahmin ediliyor.

Acil Uyarı ve Hazırlık Önerileri

Bölgede yaşayan vatandaşların resmi kurumların açıklamalarını dikkate alması gerektiği vurgulandı. Raporda, Şunlar kaydedildi: "Santorini Adası'nın kuzeydoğusundaki faylar üzerinde 7,5 büyüklüğünde bir deprem, bölgedekiler için 9 şiddetinde hissedilecek. Bununla birlikte, Türkiye deprem odak noktasından 150 ile 350 kilometre uzakta olduğu için depremin bize gelen şiddeti 5 olabilecektir." Ayrıca, bazı bölgelerde özellikle İzmir, Kuşadası ve Gökova Körfezi çevresindeki zemin üzerinde yaşanan yerleşim alanlarının 8 şiddetinde etkilenebileceği ifade edildi.

Bu gibi alanlarda, 8 şiddetine dayanamayacak binaların envanterinin çıkarılması ve önlem alınması gerekmektedir. Hayati öneme sahip olan bu uyarılar, kıyıda yaşayan bireyler için zamanında alınacak tedbirler açısından kritik önemi taşımaktadır.

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