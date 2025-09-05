Egemen Bağış: Türkiye, AB'nin güvenlik hedeflerine katkı vermeye hazır

Selanik'ten güçlü mesaj

Eski Avrupa Birliği Bakanı ve Büyükelçi Egemen Bağış, 5'inci Selanik Metropolitan Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Avrupa güvenliği konusundaki sorumluluğunu ve katkı iradesini net bir şekilde dile getirdi.

Bağış, Selanik kentinin yüzyıllardır kültürlerin ve fikirlerin buluşma noktası olduğunu hatırlatarak, kentin Mustafa Kemal Atatürk'ün doğum yeri olduğuna dikkat çekti ve Türkiye'nin Avrupa ile yakınlaşmasının Cumhuriyet vizyonunun bir parçası olduğunu söyledi.

Avrupa'nın karşı karşıya olduğu üç sarsıcı olay

Bağış, Avrupa'nın bugün bir dönüm noktasında olduğunu belirterek dünyayı yeniden şekillendiren üç olayı sıraladı: "Ukrayna'daki savaş, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu tarafından yürütülen Gazze'deki trajik ve insanlık dışı soykırım girişimi ve Suriye'deki rejim değişikliğinin süregelen sonuçları."

Bu olayların yalnızca AB'nin dış etki kapasitesini değil, aynı zamanda iç birliğini de sınadığını vurgulayan Bağış, Ukrayna krizinin Rus enerjisine bağımlılığı ve savunma sanayisindeki zayıflıkları açığa çıkardığını; Gazze'deki gelişmelerin dış politika bölünmelerinin ahlaki boyutunu gösterdiğini; Suriye'nin ise mülteci akınları ve güvenlik sorunlarını sürdürdüğünü söyledi.

Stratejik özerklik: Slogan değil, hayatta kalma stratejisi

Birlikte ele alındığında bu krizlerin Avrupa güvenliğine dair yeni bir vizyon ihtiyacını ortaya koyduğunu belirten Bağış, "Bu vizyon Avrupa Birliği ile AB dışı müttefikler arasındaki boşluğu kapatmalı ve Avrupa'nın transatlantik ittifaktaki yerini yeniden tanımlamalıdır." dedi.

AB'nin Stratejik Pusula, Rekabetçilik Pusulası, Avrupa Çip Yasası, REPowerEU, Küresel Geçit stratejisi ve ReArm Euro Planı gibi girişimlerle uyum sağlamaya çalıştığını belirten Bağış, "Stratejik özerklik bir slogan değildir, bir hayatta kalma stratejisidir." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin rolü ve savunma kapasitesi

Bağış, AB'nin stratejik özerkliğe ulaşma çabalarında Türkiye'nin olup olmamasının kritik bir soru olduğunu vurguladı: "Türkiye, AB'nin güvenlik alanında güçlü bir aktör olma hedefini memnuniyetle karşılamaktadır. Biz katkı sağlamaya hazırız, yalnızca bir komşu olarak değil, bir NATO müttefiki, stratejik ortak ve bir aday ülke olarak da."

Türkiye'nin savunma sanayisinin güçlü ve yenilikçi olduğunu belirten Bağış, "Türkiye, NATO'nun ikinci büyük ordusuna sahiptir, 2025'te dünyada 9. sırada. Geçen yıl 7 milyar doları aşan savunma ihracatı oldu. Dünyada yeni nesil savaş uçağı üretebilen yalnızca 5 ülkeden biridir. ALTAY tankından MİLGEM fırkateynlerine, ANKA ve TB2 insansız hava araçlarından KAAN savaş uçağına kadar platformlar. Bunlar sadece bizim ulusal varlıklarımız değildir, aynı zamanda potansiyel Avrupa varlıklarıdır." dedi.

Bu nedenle Bağış, Türkiye'nin Avrupa için Güvenlik Eylemi (SAFE) girişimine katılımını "opsiyonel değil, zorunlu" olarak nitelendirerek, Türkiye'nin ortak tedarik projelerine katılma konusunda hazır olduğunu belirtti.

Dışlamanın maliyeti

Bazı AB üye ülkelerinin işbirliklerini engellemesinin Avrupa güvenlik çıkarlarına zarar vereceğini söyleyen Bağış, Türkiye'yi dışlamanın Avrupa'nın savunma ekosistemini ve özerkliğini zayıflatacağını kaydetti. "Tarih göstermiştir ki Türkiye çoğu zaman Avrupa'nın ilk savunma hattı olmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

Bağış ayrıca Türkiye-AB ilişkisinin yalnızca güvenlikle sınırlı olmadığını, ticaret ve enerji alanlarında da büyük ortaklıklar bulunduğunu belirterek, "Türkiye olmadan Avrupa'nın enerji güvenliği haritası eksiktir." dedi.

Sonuç ve çağrı

Bağış, Türkiye'nin AB güvenlik ve savunma girişimlerine gerçek katkısının sürdürülebilir olabilmesi için katılım sürecine yeniden ivme kazandırılması gerektiğini vurguladı ve sözlerini "Türkiye Avrupa'nın komşusu değil. Türkiye Avrupa'dır ve Avrupa'nın geleceğidir." şeklinde tamamladı.

Konuşma sonrası yöneltilen soruları yanıtlayan Bağış, Türkiye'nin coğrafi ve stratejik konumunun Avrupa için avantaj olduğunu; doğru değerlendirildiğinde Türkiye'nin her zaman bir barış elçisi olabileceğini ifade etti.

