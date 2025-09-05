DOLAR
41,25 -0,21%
EURO
48,24 -0,26%
ALTIN
4.707,55 -0,36%
BITCOIN
4.633.344,97 -1,77%

Egemen Bağış: Türkiye, AB'nin Güvenlik Hedeflerine Katkı Vermeye Hazır

Eski AB Bakanı Egemen Bağış, Selanik Zirvesi'nde Türkiye'nin AB güvenliğine katkı için hazır olduğunu vurguladı; SAFE girişimine katılımın zorunlu olduğunu söyledi.

Yayın Tarihi: 05.09.2025 12:54
Güncelleme Tarihi: 05.09.2025 12:58
Egemen Bağış: Türkiye, AB'nin Güvenlik Hedeflerine Katkı Vermeye Hazır

Egemen Bağış: Türkiye, AB'nin güvenlik hedeflerine katkı vermeye hazır

Selanik'ten güçlü mesaj

Eski Avrupa Birliği Bakanı ve Büyükelçi Egemen Bağış, 5'inci Selanik Metropolitan Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Avrupa güvenliği konusundaki sorumluluğunu ve katkı iradesini net bir şekilde dile getirdi.

Bağış, Selanik kentinin yüzyıllardır kültürlerin ve fikirlerin buluşma noktası olduğunu hatırlatarak, kentin Mustafa Kemal Atatürk'ün doğum yeri olduğuna dikkat çekti ve Türkiye'nin Avrupa ile yakınlaşmasının Cumhuriyet vizyonunun bir parçası olduğunu söyledi.

Avrupa'nın karşı karşıya olduğu üç sarsıcı olay

Bağış, Avrupa'nın bugün bir dönüm noktasında olduğunu belirterek dünyayı yeniden şekillendiren üç olayı sıraladı: "Ukrayna'daki savaş, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu tarafından yürütülen Gazze'deki trajik ve insanlık dışı soykırım girişimi ve Suriye'deki rejim değişikliğinin süregelen sonuçları."

Bu olayların yalnızca AB'nin dış etki kapasitesini değil, aynı zamanda iç birliğini de sınadığını vurgulayan Bağış, Ukrayna krizinin Rus enerjisine bağımlılığı ve savunma sanayisindeki zayıflıkları açığa çıkardığını; Gazze'deki gelişmelerin dış politika bölünmelerinin ahlaki boyutunu gösterdiğini; Suriye'nin ise mülteci akınları ve güvenlik sorunlarını sürdürdüğünü söyledi.

Stratejik özerklik: Slogan değil, hayatta kalma stratejisi

Birlikte ele alındığında bu krizlerin Avrupa güvenliğine dair yeni bir vizyon ihtiyacını ortaya koyduğunu belirten Bağış, "Bu vizyon Avrupa Birliği ile AB dışı müttefikler arasındaki boşluğu kapatmalı ve Avrupa'nın transatlantik ittifaktaki yerini yeniden tanımlamalıdır." dedi.

AB'nin Stratejik Pusula, Rekabetçilik Pusulası, Avrupa Çip Yasası, REPowerEU, Küresel Geçit stratejisi ve ReArm Euro Planı gibi girişimlerle uyum sağlamaya çalıştığını belirten Bağış, "Stratejik özerklik bir slogan değildir, bir hayatta kalma stratejisidir." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin rolü ve savunma kapasitesi

Bağış, AB'nin stratejik özerkliğe ulaşma çabalarında Türkiye'nin olup olmamasının kritik bir soru olduğunu vurguladı: "Türkiye, AB'nin güvenlik alanında güçlü bir aktör olma hedefini memnuniyetle karşılamaktadır. Biz katkı sağlamaya hazırız, yalnızca bir komşu olarak değil, bir NATO müttefiki, stratejik ortak ve bir aday ülke olarak da."

Türkiye'nin savunma sanayisinin güçlü ve yenilikçi olduğunu belirten Bağış, "Türkiye, NATO'nun ikinci büyük ordusuna sahiptir, 2025'te dünyada 9. sırada. Geçen yıl 7 milyar doları aşan savunma ihracatı oldu. Dünyada yeni nesil savaş uçağı üretebilen yalnızca 5 ülkeden biridir. ALTAY tankından MİLGEM fırkateynlerine, ANKA ve TB2 insansız hava araçlarından KAAN savaş uçağına kadar platformlar. Bunlar sadece bizim ulusal varlıklarımız değildir, aynı zamanda potansiyel Avrupa varlıklarıdır." dedi.

Bu nedenle Bağış, Türkiye'nin Avrupa için Güvenlik Eylemi (SAFE) girişimine katılımını "opsiyonel değil, zorunlu" olarak nitelendirerek, Türkiye'nin ortak tedarik projelerine katılma konusunda hazır olduğunu belirtti.

Dışlamanın maliyeti

Bazı AB üye ülkelerinin işbirliklerini engellemesinin Avrupa güvenlik çıkarlarına zarar vereceğini söyleyen Bağış, Türkiye'yi dışlamanın Avrupa'nın savunma ekosistemini ve özerkliğini zayıflatacağını kaydetti. "Tarih göstermiştir ki Türkiye çoğu zaman Avrupa'nın ilk savunma hattı olmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

Bağış ayrıca Türkiye-AB ilişkisinin yalnızca güvenlikle sınırlı olmadığını, ticaret ve enerji alanlarında da büyük ortaklıklar bulunduğunu belirterek, "Türkiye olmadan Avrupa'nın enerji güvenliği haritası eksiktir." dedi.

Sonuç ve çağrı

Bağış, Türkiye'nin AB güvenlik ve savunma girişimlerine gerçek katkısının sürdürülebilir olabilmesi için katılım sürecine yeniden ivme kazandırılması gerektiğini vurguladı ve sözlerini "Türkiye Avrupa'nın komşusu değil. Türkiye Avrupa'dır ve Avrupa'nın geleceğidir." şeklinde tamamladı.

Konuşma sonrası yöneltilen soruları yanıtlayan Bağış, Türkiye'nin coğrafi ve stratejik konumunun Avrupa için avantaj olduğunu; doğru değerlendirildiğinde Türkiye'nin her zaman bir barış elçisi olabileceğini ifade etti.

Eski Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Büyükelçi Egemen Bağış, bu yıl 5'incisi düzenlenen Selanik...

Eski Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Büyükelçi Egemen Bağış, bu yıl 5'incisi düzenlenen Selanik Metropolitan Zirvesi'ne konuşmacı olarak katıldı.

Eski Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Büyükelçi Egemen Bağış, bu yıl 5'incisi düzenlenen Selanik...

İLGİLİ HABERLER

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

İzmir'de Simit Zammı Krizi: Bakanlık 'Onaylamadı', Valilik İtiraz Etti

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Menteşe Belediyesi'nden Müjde: Okullar Yeni Yüzüyle Açılıyor
2
Gaziantep İcra İlanı: 36 Dönüm Tarla ve 3+1 Lüks Daire Açık Artırmada
3
KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı
4
Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir
5
Çanakkale'de 12-16 Yaş Arası Çocuklar Kültür Yolu'nda Anı Dalışı Yaptı
6
Yusuf Tekin: Okullardaki "zorunlu bağış" iddiaları Bakanlık takibinde
7
Samsun Kavak'ta Asfalt Kamyonunun Altında Kişi Hayatını Kaybetti

KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı

Meteoroloji'den 40 İle Uyarı: 4-8 Eylül'de Gök Gürültülü Sağanaklar

İzmir'de Simit Zammı Krizi: Bakanlık 'Onaylamadı', Valilik İtiraz Etti

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire