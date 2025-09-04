DOLAR
Eğirdir ve Hoyran Göllerinde Su Seviyesi Kuraklık Nedeniyle Düştü

Isparta'daki Eğirdir ve Hoyran göllerinin su seviyesi, kuraklık ve azalan yağışlar nedeniyle düştü; adacıklar oluştu, balıkçılık etkilendi.

Yayın Tarihi: 04.09.2025 16:03
Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 16:14
Eğirdir ve Hoyran Göllerinde Su Seviyesi Kuraklık Nedeniyle Düştü

Eğirdir ve Hoyran göllerinde su seviyesi kuraklık nedeniyle düştü

Isparta'nın önemli su kaynaklarından olan Eğirdir ile Hoyran göllerinin su seviyesi, bölgedeki kuraklık koşulları nedeniyle belirgin şekilde geriledi.

Kuraklığın nedenleri ve sonuçları

Son yıllarda artan sıcaklıklar, yağışlardaki azalma ve tarımsal sulama uygulamaları, iki gölde su seviyesinin düşmesine yol açtı. Türkiye'nin dördüncü büyük tatlı su gölü olan Eğirdir ile doğal bağlantı içinde aynı havzayı besleyen Hoyran Gölü arasında, su çekilmesi nedeniyle adacıklar oluştu ve bazı noktalarda göller birbirinden ayrıldı.

Balıkçılık ve yerel ekonomik etkiler

Bölge balıkçıları, göldeki değişimlerden olumsuz etkilendi. Özellikle sazan ve sudak gibi ekonomik değeri yüksek türlerin avcılığında azalma olduğu bildirildi. Bu durum, yerel geçim kaynakları ve balıkçılık ekonomisi üzerinde baskı oluşturuyor.

Koruma ve bölgesel önemi

Eğirdir ve Hoyran göllerinin korunması yalnızca Isparta için değil, bölgenin tarımı, balıkçılığı ve biyolojik çeşitliliği açısından da kritik öneme sahip. Uzun vadeli su yönetimi ve koruma önlemleri, göllerdeki gerilemenin olumsuz etkilerini azaltmak için önem taşıyor.

