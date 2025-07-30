Eğitim Bir-Sen 1,5 Milyon Eğitim Çalışanın Taleplerini Toplu Sözleşme Masasına Taşıyor

Eğitim Bir-Sen, Toplu Sözleşme Görüşmelerine Başladı

Memur-Sen Konfederasyonuna bağlı Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim Bir-Sen) Genel Sekreteri Talat Yavuz, Milli Eğitim Bakanlığı ve üniversitelerde görevli 1,5 milyona yakın eğitim çalışanını temsilen 8. Dönem Toplu Sözleşme masasına oturduklarını açıkladı. Toplamda 93 maddeden oluşan taleplerinin sadece eğitim öğretim ve bilim hizmet koluna özgü olduğunu belirten Yavuz, bu sürecin önemine vurgu yaptı.

Toplu Sözleşme Talepleri ve İlk Görüşmeler

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda gerçekleşen ilk toplantıyla başlayan 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinin, yaklaşık 4 milyon kamu görevlisi ve 2 milyon memur emeklisi için önemli bir dönüm noktası olduğu ifade edildi. Eğitim Bir-Sen'in masada en geniş kamu çalışanı grubunu temsil ettiğini dile getiren Yavuz, taleplerinin elektronik ortamda da toplandığını vurguladı.

Mali Haklar ve İyileştirmeler Üzerine Talepler

2026'nın ilk altı ayında taban aylığa 10 bin lira zam yapılmasını talep eden Eğitim Bir-Sen, 2027 yılı içinse 7 bin 500 lira ek zam önerisinde bulundu. Bu taleplerle birlikte, 2026 için kümülatif olarak yüzde 88, 2027 için de yüzde 46 zam isteniyor.

Aile Yılı'na Özel Talepler

2025 yılının Aile Yılı olarak ilan edilmesi dolayısıyla, devlet memurlarına yarım zamanlı çalışma hakkı da sunuldu. Yavuz, bu bağlamda aileyi destekleyecek birçok teklifler sunacaklarını belirtti ve bu süreçte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Müzakere Süreci ve Gelecek Beklentileri

Toplu sözleşme görüşmelerinin öncelikle gelir adaletsizliği ve maaş dengesizliği üzerine odaklanacağını ifade eden Yavuz, öğretmenler, akademisyenler ve tüm eğitim çalışanlarının işlerini yaparken yalnızca işlerine odaklanmalarını istediklerini aktardı. Eğitim öğretim ve yükseköğretim alanlarının ülkenin geleceğinde kritik bir rol oynadığını belirten Yavuz, bu bağlamda taleplerin karşılık bulması konusunda umutlu olduklarını ifade etti.

Memur-Sen Konfederasyonuna bağlı Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim Bir-Sen) Genel Sekreteri Talat Yavuz, 8. Dönem Toplu Sözleşme sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Memur-Sen Konfederasyonuna bağlı Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim Bir-Sen) Genel Sekreteri Talat Yavuz, 8. Dönem Toplu Sözleşme sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.