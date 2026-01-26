Eğitim-Bir-Sen’den Gazze’ye: Akif İnan Eğitim Çadırı ile 120 Öğrenciye Destek

Eğitim-Bir-Sen’den Gazze’ye: Akif İnan Eğitim Çadırı ile Destek

Deniz Feneri Derneği işbirliğiyle kurulan çadırda 120 öğrenciye eğitim ve insani yardım sağlanıyor

Eğitim-Bir-Sen, Deniz Feneri Derneği ile işbirliği içinde Gazze’de, kurucu genel başkanları Mehmet Akif İnan’ın adını taşıyan eğitim çadırı kurarak Gazzeli çocukların eğitimine katkı sunmaya başladı. Proje kapsamında öğrencilere ders desteğinin yanı sıra yemek, kıyafet ve ders kitabı yardımı da veriliyor.

Eğitim-Bir-Sen tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, ateşkes sürecinde de Gazze’ye desteklerini sürdürdüklerini belirterek, şu ifadelere yer verildi:

"Eğitim sisteminin çöktüğü, öğrencilerin eğitim haklarının ellerinden alındığı, öğretmenlerin mesleklerini icra edemez hale geldiği, üniversitelerin kapandığı, 70 binin üzerinde Filistinlinin şehit edildiği 2 yılı aşan bu süreçte bir sivil toplum örgütü olarak üzerimize düşen sorumluluğun bilinciyle hareket ettik. Siyonist rejimin soykırım başta olmak üzere işlediği tüm savaş suçlarını ülkemiz ve dünya kamuoyuna duyurduk. Siyonist rejim tarafından sürekli ihlal edilen kırılgan ateşkes sürecinde de Gazze’yi unutmuyor desteğimizi sürdürüyoruz. Son olarak Gazzeli çocukların eğitimine katkı sunmak amacıyla, Deniz Feneri Derneği ortaklığı ile kurucu genel başkanımız Mehmet Akif İnan’ın adını taşıyan eğitim çadırını Gazze’de kurduk. Çadırda eğitim gören 120 öğrenciye derslerin yanı sıra yemek, kıyafet ve ders kitabı desteği sağlıyoruz. Kurduğumuz eğitim çadırında Gazzeli eğitimciler tarafından temel derslerin yanında yabancı dil eğitimi veriliyor ve çocuklara ve ailelere yönelik psikososyal destek programları yürütülüyor."

Memur-Sen Konfederasyonu ve Eğitim Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Gazze’deki yıkımın enkazının kaldırılmasının ve yeniden imar sürecinin zaman alacağını, ancak eğitimin geciktirilmeden başlaması gerektiğini vurgulayarak şunları söyledi:

"Deniz Feneri Derneği ile birlikte Gazze’de Akif İnan Eğitim Çadırı kurarak eğitim ortamı oluşturduk, gül yüzlü çocukların neşesine kapı araladık. Gazze’ye kapılar açılmalı ve bir an önce Gazze’nin imarına fırsat verilmelidir"

Çadırda görev yapan öğretmenler de Akif İnan Eğitim Çadırının önemine dikkat çekerek duygularını paylaştı: "Akif İnan Eğitim Çadırı bizim için çok önemli. Çocuklarımız burada mutlu. Bu destek, Gazze için umut demek. Tüm kalpler huzur bulsun"

Kurulan eğitim çadırı, temel derslerin yanı sıra yabancı dil eğitimi ve çocuklara ailelere yönelik psikososyal destek programlarıyla Gazzeli çocukların hem akademik hem de sosyal ihtiyaçlarına yanıt veriyor.

