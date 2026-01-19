Vezirköprü'de Fırın Denetimi: Gramaj ve Hijyen Kontrolleri

Samsun'da zabıta ekipleri fırınları tek tek inceledi

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde zabıta ekipleri tarafından fırınlara yönelik gramaj ve hijyen denetimi yapıldı.

Vezirköprü Belediyesi ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde, ekmek ve unlu mamullerin gramajı ile satış fiyatları, hijyen koşulları ve ruhsat belgeleri tek tek incelendi.

Yapılan kontrollerde asıl hedefin halk sağlığının korunması ve tüketicinin mağduriyet yaşamaması olduğu vurgulandı.

Denetimler sırasında eksiklikleri bulunan işletmelere gerekli uyarılar yapıldı; mevzuata aykırı durumlar için yasal işlem başlatıldı.

Belediye yetkilileri, benzer denetimlerin ilçe genelinde düzenli olarak sürdürüleceğini ifade etti.

