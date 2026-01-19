Vezirköprü'de Fırın Denetimi: Gramaj ve Hijyen Kontrolleri

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde zabıta ekipleri ekmek ve unlu mamullerde gramaj, fiyat, hijyen ve ruhsat denetimi yaptı; eksikliklere uyarı, mevzuata aykırılara yasal işlem.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 19:36
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 19:36
Vezirköprü'de Fırın Denetimi: Gramaj ve Hijyen Kontrolleri

Vezirköprü'de Fırın Denetimi: Gramaj ve Hijyen Kontrolleri

Samsun'da zabıta ekipleri fırınları tek tek inceledi

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde zabıta ekipleri tarafından fırınlara yönelik gramaj ve hijyen denetimi yapıldı.

Vezirköprü Belediyesi ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde, ekmek ve unlu mamullerin gramajı ile satış fiyatları, hijyen koşulları ve ruhsat belgeleri tek tek incelendi.

Yapılan kontrollerde asıl hedefin halk sağlığının korunması ve tüketicinin mağduriyet yaşamaması olduğu vurgulandı.

Denetimler sırasında eksiklikleri bulunan işletmelere gerekli uyarılar yapıldı; mevzuata aykırı durumlar için yasal işlem başlatıldı.

Belediye yetkilileri, benzer denetimlerin ilçe genelinde düzenli olarak sürdürüleceğini ifade etti.

SAMSUN’UN VEZİRKÖPRÜ İLÇESİNDE, BELEDİYE ZABITA EKİPLERİ TARAFINDAN FIRINLARA YÖNELİK DENETİMLER...

SAMSUN’UN VEZİRKÖPRÜ İLÇESİNDE, BELEDİYE ZABITA EKİPLERİ TARAFINDAN FIRINLARA YÖNELİK DENETİMLER ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR.

SAMSUN’UN VEZİRKÖPRÜ İLÇESİNDE, BELEDİYE ZABITA EKİPLERİ TARAFINDAN FIRINLARA YÖNELİK DENETİMLER...

Yazar
EDİTÖR

Orhan Vural

3 yıllık dış haberler deneyimi. Orta Doğu, Rusya-Ukrayna hattını yakından takip eder. İngilizce ve Arapça kaynakları tarayarak anlık haberleri aktarır.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Rahim Ağzı Kanseri Farkındalığı: Fenerbahçe Medicana Maçında Tribünlerden Hadi Kızlar Savunmaya
2
Tomarza Av Komisyonu 2026-2027 Av Dönemi Kararlarını Açıkladı
3
AK Parti Kayseri İl Başkanlığı: Toplu istifa iddiası yalanlandı
4
Ümit Karan’ın Uyuşturucu Testi Pozitif Çıktı: 13 Kişi Tutuklandı
5
KBB Uzmanı Dr. İsmail Çevik Gaziantep Özel Hatem Hastanesi'nde
6
Vezirköprü'de Fırın Denetimi: Gramaj ve Hijyen Kontrolleri
7
Aksaray'ın Yeni Valisi Murat Duru Göreve Başladı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları