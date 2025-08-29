Eğitim-Bir-Sen ve Suriye Öğretmenler Sendikası Eğitimde İşbirliğinde Anlaştı

Eğitim-Bir-Sen ve Suriye Öğretmenler Sendikası eğitim işbirliği kararı aldı

Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen) ile merkezi Şam'da bulunan Suriye Öğretmenler Sendikası arasında eğitim ve sendika alanlarında işbirliği yapılmasına karar verildi. Görüşme, Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ile Suriye Öğretmenler Sendikası heyeti arasında Ankara'da gerçekleştirildi.

Ziyaret ve ortak çalışma planı

Ziyarette taraflar, işbirliği faaliyetlerinin düzenli yürütülmesi amacıyla ortaK komiteler kurulması konusunda mutabık kaldı. Kurulacak komiteler, öncelikli projeleri belirleyecek ve yılda en az bir kez toplanarak işbirliğinin gelişimini değerlendirecek.

Planlanan çalışmalar arasında öğretmenlerin mesleki yeterliliklerini artırmaya yönelik ortak programlar, eğitim, yükseköğretim ve sendikal çalışmalarda bilgi ve deneyim paylaşımı, seminer, konferans ve çalıştayların düzenlenmesi ile karşılıklı heyet ziyaretleriyle başarılı uygulamaların paylaşılması yer alıyor.

Yalçın'ın değerlendirmesi

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ali Yalçın, eli kanlı rejimin zulümleri karşısında ayrım gözetmeksizin tüm Suriye halkının yanında olduklarını belirtti. Yalçın, Memur-Sen'e bağlı sendikaların katkısıyla İdlib'de çadır kentlerin yanı sıra 400 briket ev, bir cami, okul ve oyun parkından oluşan Mehmet Akif İnan Mahallesi'ni kurduklarını hatırlattı.

Çobanbey'de yaptırdıkları 20 derslikli Fen ve Teknoloji Lisesi'ni Maarif Vakfına devrettiklerini aktaran Yalçın, "Yaklaşık 8 yıldır eğitim faaliyet gösteren okuldan mezun olan gençlerin yeni Suriye'nin inşasına katkı sunmaya başlamasından gurur duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Yalçın ayrıca, Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin eğitim alanında karşılaştıkları sorunların çözümü için yoğun çaba gösterdiklerini ve Arapça ile İngilizce yayımlanan "Türkiye'de Suriyeli Çocukların Eğitimi: Güçlükler ve Öneriler" başlıklı raporla konuyu dünya kamuoyunun dikkatine sunduklarını belirtti.

Suriye Öğretmenler Sendikası'ndan işbirliği vurgusu

Suriye Öğretmenler Sendikası Genel Başkanı Muhammed Mustafa ise eğitim ve sendikal örgütlenme alanlarında yaşanan zorlukların aşılması için işbirliği ve ortak projelerin ivedilikle hayata geçirilmesinin önemine dikkat çekti. Mustafa, iki sendika arasındaki çalışmaların Suriye'de eğitim sisteminin yeniden inşasına önemli katkı sunacağını ve öğretmenler arasında başlatılacak tecrübe paylaşımının ortak projeler için sağlam bir zemin oluşturacağını vurguladı.

Heyetin temasları ve ziyaret programı

Suriyeli heyetin, Eğitim-Bir-Sen'in katkısıyla hazırlanan program çerçevesinde Milli Eğitim Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Türkiye'deki Suriyeli öğrencilerin ve eğitmenlerin durumu ile eğitim alanında işbirliği imkanlarına ilişkin temaslarda bulunduğu bildirildi. Heyet, İstanbul'da da bir dizi ziyarette bulunacak.