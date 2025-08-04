Eğitimde Bilimsel Devrim: 'Her Zaman Bilim, Her Yerde Bilim' Projesi Başlıyor

Eğitimde Sürdürülebilirlik ve İnovasyon Derneği (ESVİD), bilimsel araştırmaları laboratuvarların dışına taşıyan yeni bir proje olan 'Her Zaman Bilim, Her Yerde Bilim''i hayata geçiriyor. Projenin açılış toplantısı, Üsküdar'daki Cemile Sultan Korusu'nda gerçekleştirildi.

Proje Nedir?

ESVİD Başkanı Ekrem Yıldırım, toplantıda yaptığı konuşmada, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü'nün desteği ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün onayı ile projeyi hayata geçirdiklerini belirtti. Yıldırım, 'Proje kapsamında 150 öğretmen ve 450 öğrenciyle aslında bir keşif yolculuğuna çıkıyoruz' diyerek eğitim ekosistemine katkı sağlamayı hedeflediklerini vurguladı.

Doğada Bilim Keşfi

Yıldırım, 'Öğretmen ve öğrencilerimize, sadece okulda, laboratuvarda araştırma yapmak yerine, doğaya, göl kenarına ya da okul bahçesine çıkıp hayatın her alanını laboratuvar olarak kullanabildikleri bir imkan sağlamaya çalışıyoruz' ifadelerini kullandı.

Projeye Katılanlar ve Atölyeler

Toplantıya, ESVİD Başkan Yardımcıları Serkan Balcı ve Serhat Burak Hersat, İstanbul Sinema Müzesi Genel Müdürü Ceyhun Tuzcu, Dr. Mehmet Çoban gibi birçok önemli isim katıldı. Projeye katılacak öğrenciler, mikrodünyayı hikayeleştirme ve senaryo yazımı, sürdürülebilirlik ve bilimsel keşif, Eğitimde İnovasyon ve STEM ile animasyon ve kısa film temalı atölyelere katılacak.

Başvuru Süreci

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde hazırlanan projenin başvuruları 1 Ağustos - 21 Eylül tarihleri arasında ESVİD'in internet sitesi üzerinden yapılabilecek. Proje, İstanbul'daki resmi ve özel ortaokullar ile liseleri kapsayacak, her okul üçer öğrenci ile takım oluşturarak katılım sağlayacak.

Öğrencilerin, yeni nesil taşınabilir mikroskoplar ile doğadaki canlıları inceleyecekleri ve bilimsel keşiflerini kısa filmlere dönüştürecekleri bu yenilikçi projenin, eğitimde önemli bir değişim yaratması bekleniyor.

Eğitimde Sürdürülebilirlik ve İnovasyon Derneğince (ESVİD) hayata geçirilen "Her Zaman Bilim, Her Yerde Bilim" projesinin açılış toplantısı yapıldı. Toplantıya ESVİD Başkanı Ekrem Yıldırım da (ortada) katılarak konuşma yaptı.

Eğitimde Sürdürülebilirlik ve İnovasyon Derneğince (ESVİD) hayata geçirilen "Her Zaman Bilim, Her Yerde Bilim" projesinin açılış toplantısı yapıldı. Toplantıya ESVİD Başkanı Ekrem Yıldırım da (ortada) katılarak konuşma yaptı.