EGM: 14 Provokatif ve Dezenformasyon İçerikli Sosyal Medya Hesabı İçin İşlem Başlatıldı

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden açıklama

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), bazı sosyal medya hesapları üzerinden provokatif ve dezenformasyon içerikli paylaşım yaptığı değerlendirilen 14 şüpheli hesap yöneticisi tespit edildiğini ve haklarında işlem başlatıldığını duyurdu.

EGM'nin NSosyal hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Emniyet Genel Müdürlüğümüzün yaptığı çalışmalar sonrası, bazı sosyal medya hesapları üzerinden 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' ve 'suç işlemeye tahrik' suçları kapsamında provokatif ve dezenformasyon içerikli paylaşım yaptığı değerlendirilen 14 şüpheli hesap yöneticisi tespit edilmiş ve haklarında işlem başlatılmıştır."

Paylaşımda ayrıca EGM'nin bu tür hesapları tespit etme çalışmalarının devam ettiği belirtildi.