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EGM'den Karayolu Trafik Haftası Etkinliği: Güvenli Trafik İçin Eğitim

EGM, Karayolu Trafik Haftası'nda düzenlediği etkinlikle trafik güvenliğinde farkındalık yarattı.

Yayın Tarihi: 03.05.2025 16:46
Güncelleme Tarihi: 03.05.2025 16:46
EGM'den Karayolu Trafik Haftası Etkinliği: Güvenli Trafik İçin Eğitim

EGM, Karayolu Trafik Haftası Etkinliği Düzenledi

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Karayolu Trafik Haftası kapsamında önemli bir etkinliğe imza attı. Yetişkinler ve çocuklar için uygulamalı trafik eğitimi sunulan bu organizasyon, trafik güvenliği konusunda farkındalık yaratmayı hedefliyor.

"Bir Kural Bir Ömür" Mottosu ile Eğitimler Verildi

EGM Trafik Başkanlığı tarafından "Bir Kural Bir Ömür" mottosuyla hazırlanan etkinlik, bir alışveriş merkezi önünde gerçekleştirildi. Etkinlikte, emniyet kemeri simülasyon aracı ve mobil trafik eğitim tırı kullanılarak katılımcılara uygulamalı eğitim verildi.

Polis Armoni Orkestrası'ndan Konser

Etkinlik, çeşitli aktivitelerle zenginleştirildi. EGM'ye bağlı birimlerin tanıtıldığı bu organizasyonda, Polis Armoni Orkestrası da katılımcılara bir konser vererek eğlenceli bir atmosfer yarattı.

Trafik Güvenliği İçin Bilgilendirici Standlar

Trafik standında ise sürücülere el broşürü ve kampanya içerikleri dağıtılırken, çocuklara çeşitli hediyeler verildi. Bu şekilde, hem aileler hem de çocuklar trafik güvenliği konusunda bilgilendirilmeye çalışıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğünce (EGM), Karayolu Trafik Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte...

Emniyet Genel Müdürlüğünce (EGM), Karayolu Trafik Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte, yetişkinlere ve çocuklara yönelik uygulamalı trafik eğitimi verildi. Etkinlikte, trafik standında sürücülere el broşürü ve kampanya içerikleri dağıtıldı, çocuklara çeşitli hediyeler verildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünce (EGM), Karayolu Trafik Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte...

Emniyet Genel Müdürlüğünce (EGM), Karayolu Trafik Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte, yetişkinlere ve çocuklara yönelik uygulamalı trafik eğitimi verildi. Etkinlikte, trafik standında sürücülere el broşürü ve kampanya içerikleri dağıtıldı, çocuklara çeşitli hediyeler verildi.

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