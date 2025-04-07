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EGM'den Türk Polis Teşkilatı'nın 180. Yılına Özel Video Serisi

Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yılı nedeniyle EGM, özel videolar hazırlayarak polis birimlerini tanıtıyor.

Yayın Tarihi: 07.04.2025 10:03
Güncelleme Tarihi: 07.04.2025 10:03
EGM'den Türk Polis Teşkilatı'nın 180. Yılına Özel Video Serisi

Türk Polis Teşkilatı'nın 180. Yıl Dönümü İçin Özel Hazırlık

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Medya Halkla İlişkiler ve Protokol Daire Başkanlığı, Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası kapsamında etkileyici özel videolar hazırladı.

Videoların İçeriği

Genel Müdürlüğün sosyal medya hesaplarından paylaşılan bu videolar, Türk Polis Teşkilatının çeşitli birimlerini tanıtarak kamuoyuna sunmayı amaçlıyor. Bu video serisi, vatandaşların günlük yaşamlarında yanlarında olan ve zor anlarda yardım eden polis birimlerini ön plana çıkarıyor.

Tanıtım Filmi Yayın Tarihi

Video serisi, 10 Nisan tarihinde yayımlanacak bir tanıtım filmiyle final yapacak. Bu hazırlık ile, Türk Polis Teşkilatının önemli tarihine dair farkındalık oluşturulması hedefleniyor.

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