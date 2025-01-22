EGO'dan Özel Halk Otobüslerine Sergilenen Ücretsiz Taşıma Kararı Hakkında Açıklama

EGO'dan Özel Halk Otobüslerine Açıklama

EGO Genel Müdürlüğü, özel halk otobüslerinin 1 Şubat itibarıyla ücretsiz, abonman ve indirimli yolcu taşımama kararı almasına dair önemli bir açıklama yaptı. Açıklamada, yasal düzenlemeleri uygulamayan özel toplu ulaşım işletmelerine karşı gerekli yaptırımların uygulanacağı vurgulandı.

Özel Halk Otobüslerinin Kararı Neden?

Başkentteki özel halk otobüsçüleri, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden (ABB) aldıkları gelir desteğinin kesilmesi nedeniyle böyle bir karar aldıklarını belirtiyor. EGO, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, ABB'nin toplu taşıma hizmetlerini yasal düzenlemelere uygun bir şekilde sürdürdüğünü belirtti.

Destek Ödemeleri ve Yükümlülükler

Açıklamada, ücretsiz ya da indirimli seyahat hakkına sahip vatandaşlar için sağlanan destek ödemelerinin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirlendiği ve bu ödemelerin belediyeler tarafından yapılmasının zorunlu olmadığı ifade edildi. Ancak, 2020 yılından bu yana özel halk otobüslerine toplamda 480 milyon lira tutarında destek sağlandığı kaydedildi.

Mali Sıkıntılar ve Çözüm Önerisi

Açıklamada, son dönemlerde yaşanan finansal sıkıntıların, özellikle SGK borçları nedeniyle uygulanan haciz işlemlerinin, sağlanan desteklerin devamını engellediği belirtildi. EGO, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın, özel halk otobüslerine yönelik destek ödemelerini artırarak bu hizmetlerin sürdürülebilirliğini sağlaması gerektiğini de vurguladı.

ABB'nin Kararlılığı

ABB, yasal düzenlemeleri uygulamayan özel toplu ulaşım işletmelerine karşı gerekli yaptırımların uygulanacağını hatırlatarak, bu durumun vatandaşların ulaşım haklarını korumak amacıyla alındığını açıkladı.