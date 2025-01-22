DOLAR
35,65 -0,07%
EURO
37,23 -0,27%
ALTIN
3.156,38 -0,55%
BITCOIN
3.754.441,59 0,83%

EGO'dan Özel Halk Otobüslerine Sergilenen Ücretsiz Taşıma Kararı Hakkında Açıklama

EGO, özel halk otobüslerinin 1 Şubat'tan itibaren ücretsiz yolcu taşımama kararına tepki gösterdi ve yaptırımların uygulanacağını duyurdu.

Yayın Tarihi: 22.01.2025 13:42
Güncelleme Tarihi: 22.01.2025 13:42
EGO'dan Özel Halk Otobüslerine Sergilenen Ücretsiz Taşıma Kararı Hakkında Açıklama

EGO'dan Özel Halk Otobüslerine Açıklama

EGO Genel Müdürlüğü, özel halk otobüslerinin 1 Şubat itibarıyla ücretsiz, abonman ve indirimli yolcu taşımama kararı almasına dair önemli bir açıklama yaptı. Açıklamada, yasal düzenlemeleri uygulamayan özel toplu ulaşım işletmelerine karşı gerekli yaptırımların uygulanacağı vurgulandı.

Özel Halk Otobüslerinin Kararı Neden?

Başkentteki özel halk otobüsçüleri, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden (ABB) aldıkları gelir desteğinin kesilmesi nedeniyle böyle bir karar aldıklarını belirtiyor. EGO, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, ABB'nin toplu taşıma hizmetlerini yasal düzenlemelere uygun bir şekilde sürdürdüğünü belirtti.

Destek Ödemeleri ve Yükümlülükler

Açıklamada, ücretsiz ya da indirimli seyahat hakkına sahip vatandaşlar için sağlanan destek ödemelerinin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirlendiği ve bu ödemelerin belediyeler tarafından yapılmasının zorunlu olmadığı ifade edildi. Ancak, 2020 yılından bu yana özel halk otobüslerine toplamda 480 milyon lira tutarında destek sağlandığı kaydedildi.

Mali Sıkıntılar ve Çözüm Önerisi

Açıklamada, son dönemlerde yaşanan finansal sıkıntıların, özellikle SGK borçları nedeniyle uygulanan haciz işlemlerinin, sağlanan desteklerin devamını engellediği belirtildi. EGO, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın, özel halk otobüslerine yönelik destek ödemelerini artırarak bu hizmetlerin sürdürülebilirliğini sağlaması gerektiğini de vurguladı.

ABB'nin Kararlılığı

ABB, yasal düzenlemeleri uygulamayan özel toplu ulaşım işletmelerine karşı gerekli yaptırımların uygulanacağını hatırlatarak, bu durumun vatandaşların ulaşım haklarını korumak amacıyla alındığını açıkladı.

İLGİLİ HABERLER

SGK'dan Emeklilik Yaşında Şok Değişiklik: Artık Hesaplar Daha Karmaşık

Ayda 5.812 TL ödeyebilme sözü verene 2+1 sıfır konut! TOKİ’den büyük müjde geldi

Burdur'da Halkbank'tan Öğretmenlere Rekor Promosyon Ödemesi

Devlet Destekleri ile İhtiyaç Sahiplerine Umut: Fatura, Eğitim ve İş Bulma Yardımları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’a İhaleye Fesat Karıştırma İddianamesi Hazırlandı
2
Başarır: Denetim ve İhmal Yüzünden Hayatlar Kaybediliyor
3
İsrail'den Serbest Bırakılan Filistinli Kadın: "Başörtümü Takmama İzin Vermediler"
4
Kartalkaya'daki Yangın: Çetiz Ailesi Son Yolculuğuna Uğurlandı
5
İsrail, Batı Şeria'da 25 Filistinli'yi Gözaltına Aldı
6
Paris'te Toplu İşten Çıkarmalara Karşı Protesto Düzenlendi
7
Sadakataşı Derneği Gazze'ye Acil Sağlık Desteği Sağladı

İstanbullulara Gece Müjdesi: Kentsel Dönüşüm İçin 1 Milyon TL Destek

Ankara'da Toplu Taşıma Krizi: Yaşlılar ve Öğrenciler Alınmayacak

Son Gün: Çanakkale ve Diyarbakır'da Personel Alımı Başvuruları Bugün Bitiyor!

Osmaniye'de TOKİ'den Yeni Konut Projesi: Yüzlerce Daire Satışa Çıkıyor

Burdur'da Halkbank'tan Öğretmenlere Rekor Promosyon Ödemesi

Ocak Ayına Özel Çifte Kazanç! 1.000 TL'ye EK Fatura Desteği

SGK'dan Emeklilik Yaşında Şok Değişiklik: Artık Hesaplar Daha Karmaşık

Devlet Destekleri ile İhtiyaç Sahiplerine Umut: Fatura, Eğitim ve İş Bulma Yardımları

Çocuk Başına 7.094 Lira Destek Ödemesi Şubat'ta Başlıyor

Emekli Promosyonlarında Mart Zirvesi! Yeni Fırsatlar Geliyor

Çalışan Kadınlara 1 Asgari Ücret Desteği! Başvurular Başladı

Ayda 5.812 TL ödeyebilme sözü verene 2+1 sıfır konut! TOKİ’den büyük müjde geldi