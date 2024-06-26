Ehliyet alamıyorum diye üzülenler dikkat! Artık o kişilere de ehliyet verilecek





O KİŞİLER ARTIK TRAFİĞE ÇIKAMAYACAK…

Türkiye'de yeni yapılan düzenlemeye göre ehliyet yenileme sürelerinde değişikliğe gidildi. Yapılan yeni düzenlemeler gereği de, 80 yaş ve üzeri sürücüler için süre 2 yıla düşürüldü. Aynı zamanda 69 yaşını dolduran ticari taşıma sürücüleri de trafiğe çıkamayacaklar…. İşte detaylar…





Türkiye'de sürücü belgesi sahipleri ile ilgili yeni bir düzenleme yapıldı. Bu haber ehliyet sahibi sürücüleri yakından ilgilendiriyor. Yapılan bu düzenleme ile 80 yaş ve üzeri sürücülerin ehliyetlerini 2 yılda bir yenilemesi gerekecek. Aynı zamanda 69 yaşını dolduran ve ticari taşıma yapan sürücüler de trafiğe çıkamayacak.

Bu düzenleme ile yaş sınırında olan sürücüler bu düzenlemeden etkilenecekler. Bu sayede trafikteki sürücü profili ve güvenliğine dikkat edilmiş olacak. Ticari taşıma sürücülerinin yaş sınırı ise geçici olarak 2024 yılı sonuna kadar uzatıldı.