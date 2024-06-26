Bist 100
10.587,82 0%
DOLAR
32,88 0%
EURO
35,18 -0,31%
ALTIN
2.416,42 -0,95%

Ehliyet alamıyorum diye üzülenler dikkat! Artık o kişilere de ehliyet verilecek

Türkiye'de yeni yapılan düzenlemeye göre ehliyet yenileme sürelerinde değişikliğe gidildi. Yapılan yeni düzenlemeler gereği de, 80 yaş ve üzeri sürücüler için süre 2 yıla düşürüldü. Aynı zamanda 69 yaşını dolduran ticari taşıma sürücüleri de trafiğe çıkamayacaklar…. İşte detaylar…

Yayın Tarihi: 26.06.2024 16:28
Güncelleme Tarihi: 26.06.2024 16:28
Ehliyet alamıyorum diye üzülenler dikkat! Artık o kişilere de ehliyet verilecek


O KİŞİLER ARTIK TRAFİĞE ÇIKAMAYACAK…

Türkiye'de yeni yapılan düzenlemeye göre ehliyet yenileme sürelerinde değişikliğe gidildi. Yapılan yeni düzenlemeler gereği de, 80 yaş ve üzeri sürücüler için süre 2 yıla düşürüldü. Aynı zamanda 69 yaşını dolduran ticari taşıma sürücüleri de trafiğe çıkamayacaklar…. İşte detaylar…

sürücü

Türkiye'de sürücü belgesi sahipleri ile ilgili yeni bir düzenleme yapıldı. Bu haber ehliyet sahibi sürücüleri yakından ilgilendiriyor. Yapılan bu düzenleme ile 80 yaş ve üzeri sürücülerin ehliyetlerini 2 yılda bir yenilemesi gerekecek. Aynı zamanda 69 yaşını dolduran ve ticari taşıma yapan sürücüler de trafiğe çıkamayacak.

Bu düzenleme ile yaş sınırında olan sürücüler bu düzenlemeden etkilenecekler. Bu sayede trafikteki sürücü profili ve güvenliğine dikkat edilmiş olacak. Ticari taşıma sürücülerinin yaş sınırı ise geçici olarak 2024 yılı sonuna kadar uzatıldı.

İLGİLİ HABERLER

Cam gibi bir cildin sırrı asırlar önce açıklanmış! Günde 4 adet yiyen bebek gibi cilde sahip oluyor

Günde bir kez cildinize sürüp sonucu görün! Mermer gibi cildin sırrı meğer ondaymış

Ziraat Bankası kredi musluklarını açtı! Toplu para arayana koşulsuz şartsız 50.000 TL kredi!

Sosyal Desteğe İŞKUR damgası! 18-55 yaş arası olmanız yeterli! 1650 TL 3 kerede ödeniyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
6
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak
7
KPSS'den düşük puan alanlara iş kapısı açıldı! Bakanlık çok sayıda personel alımı yapacak

1994 ve sonrasında işe girenlere 10 yıllık primle emeklilik yolu göründü! Listeden hemen kontrol edin

17 Temmuz'da emekliye müjde! En düşük maaş 15.000 TL'ye çıkıyor

Ehliyet alamıyorum diye üzülenler dikkat! Artık o kişilere de ehliyet verilecek

Sosyal Desteğe İŞKUR damgası! 18-55 yaş arası olmanız yeterli! 1650 TL 3 kerede ödeniyor

3 kamu bankasından 19.000 TL ödeme kıyağı! Cumhurbaşkanı onay mührünü bastı

Otomobil almak isteyen o tarihi beklesin! Hem sıfır hem ikinci elde dev indirim o tarihte

Dün asgari ücret kesinleşmişti! Sabah sabah emekliyi kahreden açıklama geldi

e-Devlet'ten hemen bakın! TOKİ'den arsa sahibi olmuş olabilirsiniz: Bunu yapmayanın hakkı yanacak

Günde bir kez cildinize sürüp sonucu görün! Mermer gibi cildin sırrı meğer ondaymış

6 gün içinde başvurana para yağacak! Ziraat Bankası'ndan tüm müşterilerine nakit kıyağı

Cam gibi bir cildin sırrı asırlar önce açıklanmış! Günde 4 adet yiyen bebek gibi cilde sahip oluyor

Ziraat Bankası kredi musluklarını açtı! Toplu para arayana koşulsuz şartsız 50.000 TL kredi!