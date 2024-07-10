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Ehliyet alım sürecine önemli düzenlemeler geldi! İşte detaylar...

Türkiye'de ehliyet alım sürecinde önemli değişiklikler yaşanıyor. Resmi Gazete'de yayımlanan yeni düzenlemelerle birlikte sınavlara yönelik kurallar ve prosedürler yeniden düzenlendi.

Yayın Tarihi: 10.07.2024 10:48
Güncelleme Tarihi: 10.07.2024 10:48
Ehliyet alım sürecine önemli düzenlemeler geldi! İşte detaylar...

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan son düzenlemelerle, sürücü belgesi alma sürecinde önemli değişiklikler yürürlüğe girdi. Bu değişiklikler, sınavlarda usulsüzlük yapmaya çalışanları ciddi yaptırımlarla karşı karşıya bırakırken, eğitim süreçlerinde de bazı önemli düzenlemelere işaret ediyor.

Özellikle direksiyon eğitimleri için belirlenen yeni rotalar, il veya ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından onaylandı. Engelli kursiyerler için de önemli bir adım atılarak, standartlara uygun araçlarla eğitim almaları sağlanacak.

Ehliyet sınavlarına yönelik ciddi cezalar getirildi. Artık sınavlara başkasının yerine giren veya girmeye teşebbüs edenler, 5 yıl boyunca sınavlara katılamayacak.

Yeni Sınav Güzergahları Belirlendi

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen yeni yönetmeliklere göre, direksiyon eğitimi dersi sınavları, onaylı güzergahlarda yapılacak. Engelli kursiyerler de kendi araçlarıyla veya uygun araçlarla eğitim alabilecekler.

İşlemlerde Süre Uzatımı

Kurum açma süreçlerinde yaşanan belge gecikmeleri için süre uzatımı getirildi. Belgelerin eksiklikleri için ise ek süre verilecek.

Kimlik Kartı Zorunluluğu

Kurslara kayıtta yeni tip Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı ibrazı zorunlu hale getirildi. Bu adım, kayıt dışılığı önlemeyi amaçlıyor.

Fotoğraf ve Bilgi Onayı

Sınav kayıtlarında sahteciliği engellemek için kursiyerlerin fotoğrafları çekilip sisteme aktarılacak, böylece kimlik doğrulaması sağlanacak.

Sınav Hakları ve Dondurma

Özel durumlar (askerlik, hamilelik, uzun süreli hastalık) için sınav haklarının dondurulması ve belirli sürelerin sonunda kullanılabilmesi sağlanacak.

Elektronik Sertifika

Başarılı olan kursiyerler, e-Devlet sistemi üzerinden sertifikalarını alabilecekler.

Sınav Saatleri ve Süreleri Genişletildi

Sınav saatleri 07.00-21.00 arasına, uygulama süresi ise 40 dakikaya çıkarıldı. Sınav güzergahları ise kura ile belirleniyor.

Pratik Sınav Kolaylıkları

Geri park ve dar alanda dönüş gibi uygulamalar için kolaylık sağlandı. Özellikle otomobil ve motosiklet sınıfları için yeni düzenlemeler getirildi.

Yeni Sertifika İmkanı

"A1" sınıfı sertifika için yönetmelikte belirtilen eğitim saatlerini tamamlayanlar, başarılı olduklarında sertifikalarını alabilecekler.

Hizmet İçi Eğitim

Yönetmelik değişikliklerine uyum sağlamak için sınav komisyonları ve öğreticiler için hizmet içi eğitim programları düzenlenecek.

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