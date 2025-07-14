Ekin Uzunlar Harbiye'de Unutulmaz Bir Konser Verdi

Karadeniz müziğinin sevilen sanatçısı Ekin Uzunlar, Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda müzikseverlerle unutulmaz bir buluşma yaşadı. Kendine has kemençesi ve etkileyici sahne performansıyla dikkat çeken Uzunlar, konserinde "Hüznün Gemileri", "Geliyorum Yar", "Dağların Dumanı" ve "Son Bir Kez" gibi sevilen eserlerini seslendirdi.

Konser boyunca misafirler, zaman zaman kemençe eşliğinde horon oynayarak coşku içinde anların tadını çıkardı. Sahneye Karadeniz ezgileriyle çıkarak, "Burası Harbiye ama sanki şu an Trabzon Meydanı'ndayız. Bu coşku, bu enerji başka yerde yok" ifadelerini kullanan Uzunlar, izleyicilerle güçlü bir bağ kurdu.

Ayrıca konserde, kemençesiyle "Game of Thrones" dizisinin müziğini ve bazı popüler yabancı şarkıları da yorumlayan Uzunlar, farklı müzik türlerini Karadeniz tınılarıyla harmanlayarak dinleyicilerin beğenisini topladı.

Karadeniz müziğinin sevilen sanatçısı Ekin Uzunlar, Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda müzikseverlerle buluştu.

Karadeniz müziğinin sevilen sanatçısı Ekin Uzunlar, Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda müzikseverlerle buluştu.