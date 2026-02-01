Eklem Sağlığında Kitosan: Kıkırdak Onarımında Doğal Destek

Doç. Dr. İrfan Koca, kabuklu deniz hayvanlarından elde edilen kitosanın eklem hastalıkları ve kıkırdak onarımında umut verici sonuçlar verdiğini, kullanımın hekim kontrolünde olması gerektiğini belirtti.

Yayın Tarihi: 01.02.2026 13:09
Güncelleme Tarihi: 01.02.2026 13:09
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç. Dr. İrfan Koca, kabuklu deniz hayvanlarından elde edilen kitosan ile eklem hastalıklarının tedavisi ve kıkırdak iyileşmesinde yüz güldüren sonuçlar alındığını açıkladı.

Kas-iskelet sistemine 'biyolojik sıva' etkisi

Doç. Dr. Koca, kitosanın kas-iskelet sistemi üzerindeki biyolojik sıva etkisine dikkat çekti. Kitosan bazlı yaklaşımların, hasarlı kıkırdak yüzeyinde koruyucu bir tabaka oluşturarak sürtünmeyi azalttığını ve kıkırdak yıkımını yavaşlatmaya yardımcı olabileceğini ifade etti.

Denizden gelen tedavi: Kitosan

İlerleyen yaşla birlikte artan diz, kalça ve diğer eklem problemleri yaşam kalitesini düşürürken, kireçlenme (osteoartrit) ve kıkırdak hasarlarında geleneksel tedavilere ek doğal ve rejeneratif destek arayışları sürüyor. Bu alanda öne çıkan madde, kabuklu deniz hayvanlarından elde edilen biyopolimer kitosan.

Kıkırdak dokusunun yapı taşlarına benzerlik

Doç. Dr. Koca, kitosanın insan vücuduyla gösterdiği yüksek biyouyumluluğu vurguladı. Kitosanın kimyasal yapısının, kıkırdağa esneklik ve dayanıklılık kazandıran temel yapılar olan glikozaminoglikan grubuna benzerlik gösterdiğini; vücuda alındığında ya da bölgesel uygulandığında eklem içi kayganlığı sağlayan hyalüronik asit üretimini destekleme potansiyeli taşıdığını söyledi.

Ağrı ve yangıyı baskılamada destek

Fizik tedavi sürecinde ağrı kontrolünün hareket kabiliyetinin geri kazanılmasında kritik olduğunu belirten Doç. Dr. Koca, çalışmalara göre kitosanın eklemdeki enflamasyonu ve buna bağlı ağrıyı azaltıcı etkileri olabileceğini; bunun da hastaların rehabilitasyon egzersizlerine daha rahat uyum sağlamasına katkı sunabileceğini kaydetti.

Hekim kontrolü şart

Doğal kaynaklı olsa da her ürünün tıbbi değerlendirme gerektirdiğini vurgulayan Doç. Dr. Koca, deniz ürünü alerjisi olan kişilerde kitosana karşı reaksiyon riski bulunduğunu hatırlattı. Eklem sağlığı amacıyla kitosan kullanımı düşünülüyorsa, mutlaka bir Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon uzmanı kontrolünde değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

