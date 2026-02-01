Çolakbayrakdar: "Berat Kandili Ramazan’a Açılan Kapıdır"

Kocasinan Belediye Başkanı'ndan Berat Kandili mesajı

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Berat Kandili dolayısıyla yayımladığı mesajında gecenin taşıdığı derin manevi anlamlara dikkat çekti ve Kayserili hemşehrileri ile tüm İslam Âleminin kandilini tebrik etti.

Başkan Çolakbayrakdar mesajında şu ifadelere yer verdi;

"Rahmetiyle gönülleri kuşatan, affıyla kalpleri ferahlatan müstesna gecelerden biri olan Berat Kandili’ne ulaşmanın huzurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Rabbim, sağlık ve sıhhat içerisinde, birlik ve beraberlik ruhu içinde daha nice kandillere erişmeyi hepimize nasip eylesin. Yüce Rabbimizin ‘Yok mu benden af dileyen, onu affedeyim’ buyurduğu; rızıkların takdir edildiği bu mübarek gece, bizler için eşsiz bir fırsattır. Bu müstesna geceyi yalnızca bir zaman dilimi olarak değil; hayatımıza yön verecek bir dönüm noktası olarak görmeliyiz. Gönüllerimizi kin ve nefretten arındırmalı, kırgınlıkları bir kenara bırakmalı, Ramazan’a ve hayatımızın geri kalanına elimizde beratla, yani affedilmiş olmanın huzuruyla girmeyi niyaz etmeliyiz. Rabbimizin sonsuz rahmet kapılarını ardına kadar açtığı Berat Gecesi’nde; O’nun emirlerini yerine getirmeyi, yasaklarından sakınmayı hayat düsturu edinmeli, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’e (S.A.V) layık bir ümmet olmak için gayret göstermeliyiz."

Başkan Çolakbayrakdar sözlerini şöyle sürdürdü;

"İnşallah Berat Kandili; mazlum coğrafyalarda akan gözyaşlarının dinmesine, yeryüzünde barışın, kardeşliğin, hoşgörünün ve adaletin hâkim olmasına vesile olur. Bu vesileyle Kayserili hemşehrilerimin, aziz milletimizin ve tüm İslam Âlemi’nin Berat Kandili’ni en kalbi duygularımla tebrik ediyor; Yüce Allah’tan bizleri sonsuz affına, rahmetine ve güzelliklerle dolu yeni başlangıçlara ulaştırmasını diliyorum"

Mesajını bu sözlerle noktaladı.

