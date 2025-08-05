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Ekmek Fiyatlarına Yüzde 20 Zam: Yeni Fiyatlar Belirlendi

Ekmekte zam dönemi kapıda! Türkiye Fırıncılar Federasyonu, yeni fiyatları ve zam oranını açıkladı.

Yayın Tarihi: 05.08.2025 14:42
Güncelleme Tarihi: 05.08.2025 14:42
Ekmek Fiyatlarına Yüzde 20 Zam: Yeni Fiyatlar Belirlendi

Ekmek Fiyatlarında Değişiklik: Yüzde 20 Zam Geliyor

Milyonlarca Türk vatandaşının temel gıda maddesi olan ekmekle ilgili merakla beklenen "zam gelecek mi?" sorusu sonunda yanıt buldu. Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, yeni ekmek fiyatlarına dair önemli bilgiler verdi.

Yapılan açıklamalara göre, ekmeğin kilogram fiyatında belirlenen yeni tavan, yıl sonuna kadar korunması hedeflenmektedir. Balcı, artan maliyetler ışığında fırıncı esnafıyla vatandaş arasındaki dengeyi tutmaya çalıştıklarını vurguladı.

Ekmek Fiyatlarına Yüzde 20 Zam: Yeni Fiyatlar Belirlendi

Yüzde 20'lik Güncelleme

Balcı, bazı basın organlarında yer alan %25'lik zam iddialarını yalanlayarak, ekmeğin kilogram fiyatının ülke genelinde 75 lira olarak belirlenmiş olduğunu duyurdu. Yıl başında kg fiyatı azami 62,5 lira olarak belirlenen ekmek, maliyet artışları nedeniyle %20 oranında güncellenmiştir. Balcı, "1 Ağustos'tan itibaren geçerli olmak üzere, ekmeğin kilogram fiyatı 75 lira olarak belirlenmiştir. Hedefimiz, Ocak ayında yeni asgari ücret belirlenene kadar bu fiyatı muhafaza etmek." şeklinde ifade etti.

Yeni Fiyat Uygulamaları Başladı

Büyükşehirler arasında yer alan Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa ve Kocaeli'nde, 200 gram ekmek 15 TL'den satılmaya başlanmıştır. Bu da kilogram fiyatının tam olarak 75 TL olduğunu göstermektedir. Karadeniz Bölgesi gibi farklı tüketim alışkanlıkları olan yerlerde ise 270 gram ekmek, 20 TL'den satılabilir; ancak burada da kilogram fiyatı yaklaşık 74 TL olarak belirlenen tavan fiyatın altında kalacak.

Federasyon, tüm odalara bu tavan fiyata uyulması konusunda genelge gönderdi ve sürecin dikkatli bir şekilde takip edileceğini belirtti.

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