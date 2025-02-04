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Ekol Tatbiki Sanat Topluluğu'nun 'Sevgili Tatbiki' Sergisi Sanatseverlerle Buluştu

Ekol Tatbiki Sanat Topluluğu'nun 'Sevgili Tatbiki' sergisi, sanatseverlerle Maltepe'de buluştu. 102 eser görücüye çıktı.

Yayın Tarihi: 04.02.2025 21:21
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 22:08
Ekol Tatbiki Sanat Topluluğu'nun 'Sevgili Tatbiki' Sergisi Sanatseverlerle Buluştu

'Sevgili Tatbiki' Sergisi Sanatseverlerin beğenisine sunuldu

Ekol Tatbiki Sanat Topluluğu, "Sevgili Tatbiki" adlı karma sergisiyle sanatseverleri Maltepe Prof. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde bir araya getirdi. Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu mezunlarından oluşan topluluk, sergiyi okullarına duydukları derin sevginin bir yansıması olarak tasarladı.

Berrin Aksu: "Okulumuz, sanat ile zanaatı bir araya getiren tek okul"

Serginin küratörü Berrin Aksu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu'nun tarihini ve eğitim modelini vurgulayarak şunları kaydetti: "Bauhaus ekolüyle eğitim veren tek okuluz. Burada aldığımız çok yönlü eğitim, okulumuzla olan bağımızı güçlendiriyor."

Topluluğun kurucusu Aksu, serginin isminin okula olan derin bağlılığı ifade ettiğini ve katılımcı arkadaşlarının özlemlerini eserlerine yansıttıklarını belirtti. Aksu, "Sergimizde tekstilden heykeltraşlığa kadar farklı sanat dallarını görmek mümkündür." dedi.

Sanatçılar, özlemlerini eserlere yansıttı

Sergide yer alan sanatçılardan Hüsnü Çoruk, okuldaki derslere katılmasının kendisi için çok değerli olduğunu belirterek, "Bu sergi, Tatbiki'yi seven herkesin duygularının bir ifadesidir." şeklinde konuştu.

Ekol Tatbiki Sanat Topluluğu'nun üçüncü sergisi olan "Sevgili Tatbiki", 17 Şubat tarihine kadar sanatseverlerin ziyaretine açık kalacak. Sergide eserleri bulunan sanatçılar arasında Adnan Doğan, Emine Zoraloğlu Gönüllü, Işık Gör, Yeşim Balaban gibi önemli isimler yer alıyor.

Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu mezunlarından oluşan Ekol Tatbiki Sanat Topluluğu'nun...

Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu mezunlarından oluşan Ekol Tatbiki Sanat Topluluğu'nun "Sevgili Tatbiki" adlı karma sergisi, Maltepe Prof. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde açıldı.

Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu mezunlarından oluşan Ekol Tatbiki Sanat Topluluğu'nun...

Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu mezunlarından oluşan Ekol Tatbiki Sanat Topluluğu'nun "Sevgili Tatbiki" adlı karma sergisi, Maltepe Prof. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde açıldı.

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