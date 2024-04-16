Ekonomist Necmettin Batırel'in "Hizmet vermem" çıkışı tartışma yarattı!

Ekonomi alanında yaptığı yorumlarla tanınan Necmettin Batırel, son olarak yerel seçim sonuçlarına ilişkin çarpıcı bir açıklamada bulundu. Batırel, "Hükümetin yerinde olsam İstanbul, Ankara ve İzmir'e tek bir çivi bile çakmam" şeklindeki ifadeleriyle dikkatleri üzerine çekti. Bu yorumuyla Batırel, tepki ve tartışma konusu oldu.

Hizmet Etme Tavsiyesi

Batırel'in açıklamasında, seçmenlerin tercihine göre hizmet verilip verilmemesi yönünde bir tavsiyede bulunduğu dikkat çekti. "Mademki bu şehirlerdekilerin büyük çoğunluğu kendilerine hizmet etmeyen başkanları yeniden seçtiler, ne halleri varsa görsünler" şeklindeki ifadeler, tartışmaları alevlendirdi.

Tepki Geldi

Batırel'in sözleri, gazeteci İsmail Saymaz'ın da dikkatini çekti. Saymaz, Batırel'in açıklamasını alıntılayarak, "Kafaya bak. 'Bize oy vermeyen hizmet görmesin' diyor" yorumunu yaparak tepki gösterdi. Bu tepkilerle birlikte, Batırel'in sözleri sosyal medyada geniş yankı buldu.

Necmettin Batırel'in "hizmet vermeme" çıkışı, yerel seçim sonuçları ve siyasetin ekonomiye etkisi üzerine yapılan tartışmaları daha da alevlendirdi. Sosyal medya platformlarında ve kamuoyunda, Batırel'in görüşleriyle ilgili farklı yorumlar yapılmaya devam ediyor.





