Ekran Süresi ve Çocuk Obezitesi: Doç. Dr. Taygun Dayı'ndan Kritik Uyarı

Doç. Dr. Taygun Dayı, erken ve kontrolsüz dijital ekran kullanımının çocuklarda obezite ve yeme bozukluğu riskini artırdığını, günde 4 saatten fazlasının tehlike oluşturduğunu belirtti.

Yayın Tarihi: 25.01.2026 13:12
Güncelleme Tarihi: 25.01.2026 13:12
Ekran Süresi Artınca Obezite Riski Büyüyor

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Beslenme ve Diyetetik Anabilim Dalı Pediatri Diyetisyeni Doç. Dr. Taygun Dayı, erken yaşta ve kontrolsüz dijital ekran kullanımının çocuklarda obezite başta olmak üzere ciddi yeme bozukluklarına yol açabileceği uyarısında bulundu.

Ekranla tanışma yaşı giderek düşüyor

Çocuklara yemek yedirirken telefon, tablet ya da televizyon ekranlarının açılması pek çok aile için sıradan bir alışkanlık haline geldi. Dijital ekranların günlük yaşamın ayrılmaz bir parçası olmasıyla birlikte çocukların ekranla karşılaşma yaşı da düşüyor.

Doç. Dr. Taygun Dayı, özellikle iki yaşa kadar çocukların dijital ekranlardan uzak tutulması gerektiğini vurguladı. Bilimsel çalışmaların, pek çok çocuğun dijital ekranla ilk temasının altıncı aydan itibaren, özellikle tamamlayıcı beslenme döneminde başladığını gösterdiğini söyledi.

Dayı, ekranın genellikle çocuğu oyalamak veya yemek yedirmek amacıyla kullanıldığını belirterek, "Bu alışkanlıklar, çocuğun açlık-tokluk sinyallerini fark etmesini zorlaştırarak ilerleyen yaşlarda beslenme davranışlarını olumsuz etkileyebiliyor" dedi.

Günde dört saat ve üzeri ekran kullanımı bağımlılık göstergesi

Doç. Dr. Taygun Dayı, günde dört saat ve üzeri dijital ekran maruziyetinin "ekran bağımlılığı" olarak değerlendirildiğini söyledi. Bu düzeyde maruziyetin çocukların beslenme düzeni üzerinde ciddi olumsuz etkiler oluşturabileceğini ifade etti.

Dayı, "Ekran bağımlılığı; artan iştah, kontrolsüz besin tüketimi, yeme atakları ve gece uykularında azalma ile ilişkilidir" diyerek, uyku süresinin azalmasının gün içinde daha fazla besin tüketme isteğini artırdığını belirtti. Bunun istemsiz kilo artışı, tekdüze beslenme ve düşük beslenme kalitesiyle sonuçlanabildiğini ve tüm bu etkenlerin çocukluk çağı obezitesi riskini önemli ölçüde yükselttiğini vurguladı.

Dijital dünya yeme davranışlarını sessizce değiştiriyor

Doç. Dr. Taygun Dayı, dijital ekran maruziyetinin yalnızca aşırı kilo alımıyla sınırlı kalmadığını, bazı çocuklarda ve özellikle ergenlerde yeme bozukluklarına da zemin hazırlayabileceğini belirtti.

Dayı, "Kontrolsüz beslenme davranışlarının ardından gelişen pişmanlık ve suçluluk duyguları; dijital içeriklerin oluşturduğu beden algısı baskısıyla birleştiğinde yeme bozuklukları görülebiliyor" dedi. Akran zorbalığına maruz kalma, kendini beğenmeme ve bozulmuş beden imgesi algısının, özellikle ergenlik döneminde anoreksiya nervoza gibi ciddi yeme bozukluklarını tetikleyebileceğine dikkat çekti.

Sonuç olarak, Doç. Dr. Taygun Dayı erken yaşta ve kontrolsüz ekran kullanımının hem obezite hem de çeşitli yeme bozuklukları açısından önemli bir risk faktörü olduğunu belirtiyor ve ekran kullanımının süresi, zamanı ve biçiminin düzenlenmesinin gerekliliğine işaret ediyor.

