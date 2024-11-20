Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş'ı Ziyaret Etti: Kritik Görüşmeler Gerçekleşti

İmamoğlu ve Yavaş'tan Önemli Ziyaret

Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı ziyaret etti.

Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İmamoğlu'nu belediyede ağırladıklarını ifade etti. Ziyarette, CHP'li belediyelere yönelik son günlerde artan algı operasyonlarına dikkat çekildi.

Yavaş, görüşmede belediyelere yönelik sorunların masaya yatırıldığını belirterek, birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaptı.

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