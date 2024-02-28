Eksik primden emekli olamayanlara yeni şans doğdu! Listeye yeniden bakın: Hakkınız olabilir!

Prim günü eksik olanlara emeklilik fırsatı doğuyor! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

EMEKLİLİK KAPISI AÇILIYOR

Emekli olmak isteyenlerin yaş, prim günü ve sigorta süresini doldurması gerekiyor. Emeklilik prim günleri kişinin sigorta başlangıcına göre değişkenlik gösteriyor. Belirli yaş ve sağlık durumu emekliliği etkiliyor. Emekli olmak isteyen vatandaşlar erken emeklilik fırsatlarını merakla araştırıyor. Sigorta başlangıcı 9 Eylül 1999 tarihi ve öncesi olan sigortalı çalışanlar 3 bin 600 prim günü ve 15 sene sigorta süresiyle erken emekli olabiliyor. Sigorta giriş tarihi ve prim günü doldurma tarihleriyle yaş haddinden de emekli olunabiliyor. Kadın çalışanlar 4 Mayıs 2002 ile 23 Mayıs 2005 tarihleri arasında sigortası başlayanlar 52 yaşında emekli olabiliyor. 24 Mayıs 2005 tarihi ile 23 Mayıs tarihleri arasında sigorta girişi olanlar 54 yaşında emekli olabiliyor. 24 Mayıs 2008 tarihi ile 23 Mayıs 2011 tarihleri arasında sigortası başlayanlar 56 yaşında emekli olabiliyorlar.





24 Mayıs 2011 tarihi ve sonrasında sigorta girişi başlayanlar 58 yaşında emekli olabiliyorlar. Erkek çalışanlardan 24 Mayıs 2002 ile 23 Mayıs 2005 tarihleri arasında sigortası başlayanlar 56 yaşında, 24 Mayıs 2005 tarihleri ile 23 Mayıs 2008 tarihleri arasında sigortası başlayanlar 57 yaşında, 24 Mayıs 2008 tarihleri ile 23 Mayıs 2011 tarihleri arasında sigortası başlayanlar 58 yaşında, 24 Mayıs 2011 ile 23 Mayıs 2014 tarihleri arasında sigortası başlayanlar 59 yaşında, 24 Mayıs 2014 tarihi ve sonrasında sigortası başlayanlar 60 yaşında emekli olabiliyor. Aynı zamanda kadın çalışanlar her çocuk için 6 sene borçlanarak erken emeklilik fırsatı yakalayabiliyor. Erkek çalışanlar ise askerlik sürelerini borçlanma yaparak erken emekli olabiliyor. 3600 prim gününü ve 15 sene sigorta süresini dolduranlar ise yaş şartını sağlamaları durumunda kısmi emekli olabiliyor. İş gücünü yüzde 60 oranında kaybeden çalışanlar ise sağlık raporlarıyla malulen emeklilik hakkı elde ediyor ancak en az 1800 gün prim ödemesi gerekiyor. Ağır işlerde çalışan sigortalılar da şartları sağlamaları halinde erken emekli olabiliyor. Bakıma muhtaç derecede engelli çocuğu olan anneler de primlerinin dörtte birinin toplam primlerine eklenmesiyle birlikte erken emeklilik fırsatı yakalıyor. Erken emeklilik fırsatları prim ödemesi, sigorta süresi, sağlık durumu, yaş durumuna göre kişiden kişiye değişkenlik gösteriyor.