Ekşisu Sazlığı'nda 149 Kuş Türü: Göçmen Kuşların Hayati Sığınağı

Munzur-Keşiş Dağları arasındaki Ekşisu Sazlığı, 18 yıl önce koruma altına alındı; Afrika-Asya göç rotasında 149 kuş türü ve 52 sürüngen/memeli barındırıyor.

Yayın Tarihi: 12.11.2025 09:04
Güncelleme Tarihi: 12.11.2025 09:04
Ekşisu Sazlığı'nda 149 Kuş Türü: Göçmen Kuşların Hayati Sığınağı

Ekşisu Sazlığı'nda 149 kuş türü, göç yollarının önemli durağı

Munzur ile Keşiş Dağları arasındaki ovada yer alan Erzincan'daki Ekşisu Sazlığı, her yıl yüzlerce göçmen kuşu ağırlayan kritik bir yaşam alanı olarak öne çıkıyor. 18 yıl önce Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan ilan edilerek koruma altına alınan bölge, Afrika ve Asya kıtaları arasındaki göç rotasında önemli bir mola noktası işlevi görüyor.

Koruma statüsü ve ekolojik rolü

Ekşisu Sazlığı, doğal bitki çeşitliliği ve sazlık yapısıyla kuşların dinlenme, beslenme ve üreme ihtiyaçlarını karşılayan bir ortam sunuyor. Kışı Afrika’da geçiren göçmen kuşlar, uzun yolculukları sırasında burada mola veriyor; bazı türler ise uygun iklim, güvenli ortam ve zengin besin kaynakları sayesinde bölgede yerleşik yaşamaya başlıyor.

Tür çeşitliliği ve gözlemler

Bölgede, dünya mirası listesinde yer alan türlerin de aralarında bulunduğu 149 kuş türü tespit edildi. Gözlemlenen türler arasında turna, yeşilbaş ördek, elmabaş, sakarmeke, ak leylek, pelikan, balıkçıl, kaşıkçı, karabatak, yaban kazı ve yaban ördeği bulunuyor. Sazlık, bu türlerin kuluçkaya yattığı, kışladığı ve göç sırasında konakladığı önemli bir yaşam alanı niteliğinde.

Ekşisu Sazlığı, sadece kuş türleriyle sınırlı kalmayarak 52 sürüngen ve memeli türüne de ev sahipliği yapıyor. Yapılan gözlemler, özellikle turna gibi bazı türlerin bölgede yerleşik hale geldiğini gösteriyor; bunun temel nedenleri arasında güvenli barınma alanı, yeterli besin ve uygun iklim koşulları yer alıyor.

EKŞİSU SAZLIĞI, 149 KUŞ TÜRÜNE EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

EKŞİSU SAZLIĞI, 149 KUŞ TÜRÜNE EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

EKŞİSU SAZLIĞI, 149 KUŞ TÜRÜNE EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

İLGİLİ HABERLER

Kenan İmirzalıoğlu'nun A.B.İ Dizisi: Yayın Tarihi, Konu ve Dev Kadro

TOKİ 2025 Genç Başvuru Ekranı Açılıyor: 18-30 Yaş, Anne-Baba Şartı ve Tarihler

100 Bin Taşerona Kadro İçin Kritik Torba Yasa: 86 Madde TBMM'de

Sağlık Bakanlığı 2.764 İşçi Kura Tarihi: 12 Kasım 2025 — İŞKUR Canlı Yayın ve Sonuçlar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Siirt'te Kayıp Alzheimer Hastası Ramazan Batur İçin Kızıdan Çağrı
2
Dörtyol Keçeli'de Orman Yangını Kısa Sürede Kontrol Altına Alındı
3
ETÜ Kampüsünde 3.000 Fidan Toprakla Buluştu
4
Kocaeli'de Market Tartışması Büyüdü: 'Şeker Dökme' Uyarısı Kasiyeri Darp Ettirdi
5
Atatürk Üniversitesi'nden 11 Kasım Millî Ağaçlandırma Günü'ne Destek — 'Yeşil Vatan Seferberliği'nde Kampüste Fidan Dikimi
6
Güzel Sanatlar Fakültesi Öğrencileri SANKO Sanat Galerisi'ni Ziyaret Etti
7
Restoratif Diş Hekimliği Derneği 26. Uluslararası Kongresi Gaziantep’te

12 Kasım 2025 Resmi Gazete: Sağlıkta İki Yönetmelik Değişti

100 Bin Taşerona Kadro İçin Kritik Torba Yasa: 86 Madde TBMM'de

İslam Memiş'ten Altın Uyarısı: Perşembe ve 3.780 TL'ye Dikkat

TOKİ 2025: Kura Çıkmazsa Başvuru Parası Ne Zaman İade Edilir?

Kademeli Emeklilik Beklentisi: Son Durum ve Yeni Gelişme

Adıyaman Belediyesi İtfaiye Alımı: KPSS 70 ile 10 Kadro, Kadın Kontenjanı

33. Dönem POMEM Başvuruları Ne Zaman Başlayacak? Polis Akademisi'nde Bekleyiş

İBB Burs Sonuçları 2025: Genç Üniversiteli Desteği Ne Zaman Açıklanacak?

Sağlık Bakanlığı 2.764 İşçi Kura Tarihi: 12 Kasım 2025 — İŞKUR Canlı Yayın ve Sonuçlar

TOKİ 2025 Genç Başvuru Ekranı Açılıyor: 18-30 Yaş, Anne-Baba Şartı ve Tarihler

Kenan İmirzalıoğlu'nun A.B.İ Dizisi: Yayın Tarihi, Konu ve Dev Kadro

Yeni Asgari Ücret 2026: İlk Senaryo Yüzde 20, 26.500 TL Beklentisi