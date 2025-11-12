Ekşisu Sazlığı'nda 149 Kuş Türü: Göçmen Kuşların Hayati Sığınağı

Ekşisu Sazlığı'nda 149 kuş türü, göç yollarının önemli durağı

Munzur ile Keşiş Dağları arasındaki ovada yer alan Erzincan'daki Ekşisu Sazlığı, her yıl yüzlerce göçmen kuşu ağırlayan kritik bir yaşam alanı olarak öne çıkıyor. 18 yıl önce Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan ilan edilerek koruma altına alınan bölge, Afrika ve Asya kıtaları arasındaki göç rotasında önemli bir mola noktası işlevi görüyor.

Koruma statüsü ve ekolojik rolü

Ekşisu Sazlığı, doğal bitki çeşitliliği ve sazlık yapısıyla kuşların dinlenme, beslenme ve üreme ihtiyaçlarını karşılayan bir ortam sunuyor. Kışı Afrika’da geçiren göçmen kuşlar, uzun yolculukları sırasında burada mola veriyor; bazı türler ise uygun iklim, güvenli ortam ve zengin besin kaynakları sayesinde bölgede yerleşik yaşamaya başlıyor.

Tür çeşitliliği ve gözlemler

Bölgede, dünya mirası listesinde yer alan türlerin de aralarında bulunduğu 149 kuş türü tespit edildi. Gözlemlenen türler arasında turna, yeşilbaş ördek, elmabaş, sakarmeke, ak leylek, pelikan, balıkçıl, kaşıkçı, karabatak, yaban kazı ve yaban ördeği bulunuyor. Sazlık, bu türlerin kuluçkaya yattığı, kışladığı ve göç sırasında konakladığı önemli bir yaşam alanı niteliğinde.

Ekşisu Sazlığı, sadece kuş türleriyle sınırlı kalmayarak 52 sürüngen ve memeli türüne de ev sahipliği yapıyor. Yapılan gözlemler, özellikle turna gibi bazı türlerin bölgede yerleşik hale geldiğini gösteriyor; bunun temel nedenleri arasında güvenli barınma alanı, yeterli besin ve uygun iklim koşulları yer alıyor.

