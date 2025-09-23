Ekvador’da Mazot Sübvansiyonuna Karşı Protestolar: 24 Gözaltı Otavalo’da Çatışma

Ekvador'da mazot sübvansiyonunun kaldırılmasına karşı Otavalo'da düzenlenen protestolarda 24 kişi gözaltına alındı, iki polis yaralandı.

Yayın Tarihi: 23.09.2025 21:30
Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 21:30
Ekvador’da Mazot Sübvansiyonuna Karşı Protestolar: 24 Gözaltı Otavalo’da Çatışma

Ekvador’da mazot sübvansiyonuna karşı protestolar: 24 gözaltı

Ekvador'da hükümetin mazot sübvansiyonunu kaldırma kararı sonrası Otavalo kentinde başlayan protestolarda 24 kişi gözaltına alındı. Ulusal basında yer alan haberlere göre, yüzlerce gösterici sokaklara döküldü ve zaman zaman polisle çatışmalar yaşandı.

Olayların ayrıntıları

Göstericiler anayolu trafiğe kapatırken, güvenlik güçleri yolları kapatan protestoculara tazyikli su ve biber gazı ile müdahale etti. Olaylarda iki polis yaralanırken, yerel medyaya göre bazı bölgelerde gösteriler halen devam ediyor.

Hükümetin gerekçesi ve protestocuların talepleri

Hükümet, sübvansiyonun kaldırılmasıyla yıllık 1,1 milyar dolar tasarruf hedeflendiğini açıkladı. Protestocular ise mazot fiyatının galon başına 1,80 dolardan 2,80 dolara ( 3,78 litre ) yükselmesinin halkın yaşamını pahalılaştıracağı gerekçesiyle bu karardan vazgeçilmesini istiyor.

Devlet Başkanı'nın açıklaması ve geçmiş örnekler

Devlet Başkanı Daniel Noboa, sübvansiyonun kaldırılmasında kararlı olduklarını ve karşı çıkanları cezalandıracaklarını duyurdu. Ekvador'da 2019 ve 2022 yıllarında da benzer sübvansiyon kesintileri nedeniyle geniş çaplı protestolar düzenlenmiş; dönemin devlet başkanları Lenin Moreno ve Guillermo Lasso geri adım atmak zorunda kalmıştı.

İLGİLİ HABERLER

Akbank ve Yemeksepeti'nden 500 TL İndirim Kampanyası

Ankara’da Konser Operasyonu: ABB’de 154,4 Milyon TL İddiası

Şehitkamil Belediyesi'nden 20.000 TL Burs Desteği — Başvurular Başladı

Ocak 2026: Ek Ders Ücretlerine Çifte Zam — Öğretmenlerin Yeni Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İsrail'den İngiltere, Avustralya ve Kanada'nın Filistin tanımasına 'Hamas'a ödül' tepkisi
2
Trump'tan Milei'ye Tam Destek: Ekim Seçimleri Öncesi BM'de Görüşme
3
Trump: NATO Ülkeleri Hava Sahasına Giren Rus Uçaklarını Düşürebilir
4
Çorum'da Şeker Fabrikasında Karbonmonoksit Şüphesi: 9 İşçi Taburcu Edildi
5
Erdoğan-Menfi Görüşmesi: Türkiye'den Libya'ya Kalıcı Destek
6
Trump: NATO Ülkeleri Rus Uçaklarını Düşürebilir
7
Kartalkaya Grand Kartal Otel Yangını Davasında Ara Karar: Muhasebe Personeli Tutuklandı

UREV'den Gençlere Burs Çağrısı — Başvurular 30 Eylül 2025'te Sona Eriyor

Şehitkamil Belediyesi'nden 20.000 TL Burs Desteği — Başvurular Başladı

Ocak 2026: Ek Ders Ücretlerine Çifte Zam — Öğretmenlerin Yeni Maaşları

Ankara’da Konser Operasyonu: ABB’de 154,4 Milyon TL İddiası

ÇYDD 2025-2026 Burs Başvuruları Başladı: Eylül ayına dikkat

ABB'den Başkent Kart ile 103.953 Öğrenciye 1000 TL Kıyafet, 37.530 Çocuğa Süt Desteği

Akbank ve Yemeksepeti'nden 500 TL İndirim Kampanyası

Balıkesir'de 'S' ve 'T' Plakalarına 30 Gün Süre: Hayalet Plaka Tespiti

Erdoğan Müjdesi: ABD Menşeli Otomobillere %60'lık Ek Vergi Kaldırıldı

Eylül Promosyon Yarışı: Emekliye 30.000 TL'ye Varan Ödeme

TOKİ'den Borçlulara %25 İndirim ve Kısmi Peşin Ödeme İmkanı

Bakanlıktan Rekor Promosyon: Vakıfbank Tek Seferde 99.500 TL Ödeyecek