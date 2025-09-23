Ekvador’da Mazot Sübvansiyonuna Karşı Protestolar: 24 Gözaltı Otavalo’da Çatışma

Ekvador’da mazot sübvansiyonuna karşı protestolar: 24 gözaltı

Ekvador'da hükümetin mazot sübvansiyonunu kaldırma kararı sonrası Otavalo kentinde başlayan protestolarda 24 kişi gözaltına alındı. Ulusal basında yer alan haberlere göre, yüzlerce gösterici sokaklara döküldü ve zaman zaman polisle çatışmalar yaşandı.

Olayların ayrıntıları

Göstericiler anayolu trafiğe kapatırken, güvenlik güçleri yolları kapatan protestoculara tazyikli su ve biber gazı ile müdahale etti. Olaylarda iki polis yaralanırken, yerel medyaya göre bazı bölgelerde gösteriler halen devam ediyor.

Hükümetin gerekçesi ve protestocuların talepleri

Hükümet, sübvansiyonun kaldırılmasıyla yıllık 1,1 milyar dolar tasarruf hedeflendiğini açıkladı. Protestocular ise mazot fiyatının galon başına 1,80 dolardan 2,80 dolara ( 3,78 litre ) yükselmesinin halkın yaşamını pahalılaştıracağı gerekçesiyle bu karardan vazgeçilmesini istiyor.

Devlet Başkanı'nın açıklaması ve geçmiş örnekler

Devlet Başkanı Daniel Noboa, sübvansiyonun kaldırılmasında kararlı olduklarını ve karşı çıkanları cezalandıracaklarını duyurdu. Ekvador'da 2019 ve 2022 yıllarında da benzer sübvansiyon kesintileri nedeniyle geniş çaplı protestolar düzenlenmiş; dönemin devlet başkanları Lenin Moreno ve Guillermo Lasso geri adım atmak zorunda kalmıştı.