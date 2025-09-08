Ekvador'da Saldırıya Uğrayan Türk Gezgin Taha Yaman Kılınak ile Kito Büyükelçiliği Temas Kurdu

Türkiye'nin Kito Büyükelçiliği, Ekvador'un Guayaquil kentinde saldırıya uğrayan Türk vatandaşı Taha Yaman Kılınak ile temasa geçtiğini açıkladı. Büyükelçilikten yapılan açıklamada, Kılınak'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Büyükelçilikten açıklama

Türkiye'nin Kito Büyükelçiliği, ABD merkezli X şirketindeki sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeye yer verdi: "Taha Yaman Kılınak adlı vatandaşımızın 7 Eylül sabahı sosyal medyada yayınladığı video üzerine derhal adı geçenle temas edilmiş, Guayaquil Fahri Başkonsolosluğumuz da durumdan haberdar edilmiştir."

Diplomatik kaynaklar, Kılınak'ın Instagram üzerinden paylaştığı videoda Guayaquil'de gaspa uğradığını ve konsolosluğa ulaşamadığını iddia etmesi üzerine, Kito Büyükelçiliği'nin derhal temas kurduğunu bildirdi.

Olayın ayrıntıları

Kılınak, Instagram'da yayınladığı videoda Guayaquil'de havalimanına gitmek üzere bindiği takside 5-6 kişinin saldırısına uğradığını, bu kişilerin yüzüne şişelerle vurduğunu ve telefonlarındaki banka uygulamaları üzerinden banka hesaplarını ve kredi kartı limitlerini kontrol ettiklerini anlattı. Videoda Kılınak'ın yüzünde yara izleri ve kesikler görüldü.

Kılınak, daha sonra yaptığı paylaşımda burnunda, gözlerinde ve kaburgasında ağrılar hissetmesine rağmen sağlık durumunun iyi olduğunu ve Ekvador'dan ayrılarak Bogota'da bulunduğunu bildirdi.

Temas ve verilen destek

Kaynaklara göre, Kılınak'ın Instagram hesabına erişimi olduğu tespit edilerek Büyükelçilik bu kanal üzerinden Kılınak'a acil durum hattı bilgisini iletti. Videonun yayınlanmasından saatler sonra, yakınları ve Türkiye'deki akrabalarının desteğiyle Kılınak'tan haber alınabildi.

Türkiye'nin Kito Büyükelçisi Başak Yalçın bizzat görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletti. Kılınak ile yapılan görüşmede kendisine yerel makamlarla temas edilerek konunun takipçisi olunacağı söylendi.

Ayrıca kaynaklar, Türkiye'nin Bogota Büyükelçiliği'nin acil durum hattının da Kılınak'a iletildiğini ve Türkiye'deki yakınlarına durum hakkında bilgi verildiğini belirtti. Kılınak, Türkiye'nin Bogota Büyükelçiliği'nden de destek aldığını ifade etti.

Kılınak yaşadıklarını "Hayatımın en karanlık günlerinden birini yaşadım" sözleriyle özetleyerek, "Bu süreçte, Kito Büyükelçiliğimiz benimle bizzat iletişime geçerek tüm imkanlarını seferber etmeye çalıştı ve beni yalnız bırakmadılar. Özellikle Büyükelçimiz Başak Yalçın Hanım'a gösterdiği ilgi ve destek için teşekkür ederim. Ayrıca, Kolombiya Büyükelçiliğimiz de durumum hakkında bilgi alarak yanımda olduklarını ilettiler." ifadelerini kullandı.