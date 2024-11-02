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El-Avde Hastanesi Müdürü'nden Acil Uyarı: Hayati Hizmetler Durma Noktasında

Gazze'nin kuzeyindeki El-Avde Hastanesi Müdürü, yakıt krizi nedeniyle hayati hizmetlerin duracağına dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 02.11.2024 04:27
Güncelleme Tarihi: 02.11.2024 04:27
El-Avde Hastanesi Müdürü'nden Acil Uyarı: Hayati Hizmetler Durma Noktasında

El-Avde Hastanesi'nden Kritik Uyarı

Gazze'nin kuzeyindeki El-Avde Hastanesi, yakıtlarının tükenmesi nedeniyle acil cerrahi müdahale gerektiren hizmetlerini durdurma aşamasına geldiğini duyurdu.

Müdür Saliha'nın Açıklamaları

Hastane Müdürü Muhammed Saliha, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "El-Avde Hastanesi, Gazze'nin kuzeyinde yalnızca bir genel cerrahi doktoru ile hizmet veren tek hastanedir" diyerek belli başlı sorunların altını çizdi.

Saliha, hastaneye getirilen yaralıların %70’inden fazlasının cerrahi müdahaleye ihtiyaç duyduğunu belirterek, sağlık personeli ve tıbbi malzeme eksikliğinden dolayı büyük bir endişe duyduğunu ifade etti.

Taşıma Zorlukları ve Güvenlik Sorunları

Yaralıların taşınmasında büyük zorluklar yaşandığını belirten Saliha, "İsrail ordusunun ambulans ve sivil savunma araçlarını hizmet dışı bırakması sebebiyle yaralılar, bombalanan bölgelerden taşınmakta güçlük çekiyor" dedi. Saliha, unutulmaz koşulları ve sağlık ekiplerinin karşılaştığı zorlukları dile getirdi.

Yiyecek ve Tıbbi Malzeme Sıkıntısı

Saliha, hastanede ilaç ve tıbbi malzeme eksikliği yaşandığını belirtirken, günlük 200 öğün yemek sağlamakta zorlandıklarını ve bunun hastaların hayatı için büyük bir risk oluşturduğunu belirtti.

İsrail'in Saldırıları ve Göçe Zorlama

5 Ekim'de başlayan yoğun hava saldırıları ve 6 Ekim'deki kara saldırılarının ardından, Gazze'nin kuzeyinde yaşayan Filistinlilerin zorla tahliye edilmesinin planlandığı düşünülmekte. İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, 7 Ekim'de sosyal medya üzerinden tahliye edilmesi gereken bölgelere dair harita paylaşarak, sivil halkı bölgeden ayrılmaya çağırdı. Bu durum, “generallerin planı” olarak bilinen planla da örtüşmekte ve bölgedeki güvenlik durumunu daha da kötüleştirmektedir.

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