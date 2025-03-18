El-Ezher'den Uluslararası Güçlere Tepki: Gazze'deki Katliam İçin Yeşil Işık Yakılıyor

El-Ezher, Gazze'de katliam yapması için İsrail'e destek veren uluslararası güçlere sert tepki gösterdi ve saldırıları kınadı.

Yayın Tarihi: 18.03.2025 18:47
Güncelleme Tarihi: 18.03.2025 18:47
El-Ezher'den Uluslararası Güçlere Tepki: Gazze'deki Katliam İçin Yeşil Işık Yakılıyor

Mısır'daki El-Ezher Kurumu, "Gazze Şeridi'nde katliam yapması için İsrail'e yeşil ışık yakan uluslararası güçlere" sert bir tepki gösterdi. Yayımlanan yazılı açıklamada, "İsrail'in Gazze Şeridi'nde savaşa yeniden başlaması, kara terördür" ifadelerine yer verildi.

Ezher, uluslararası güçleri, Gazze'de Filistinlileri katliama maruz bırakmaları nedeniyle İsrail'e destek olmakla suçlarken, yeniden başlayan saldırıları kınadı.

Ateşkes Bozuldu, Saldırılar Yeniden Başladı

İsrail ordusu, 19 Ocak tarihinde yürürlüğe giren ateşkesin ardından Gazze Şeridi'ne yönelik şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

18 Mart sabahı gerçekleştirilen hava saldırılarında, çoğunluğu kadın ve çocuk olan en az 400 kişi hayatını kaybederken, 500'ün üzerinde Filistinli yaralandı. İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, saldırıların Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın talimatlarıyla başlatıldığı belirtildi.

Hamas ve Ailelerden Tepkiler

Hamas, "İsrail'in verdiği sözlere uymadığını ve ateşkese arabulucu ülkelerin gözü önünde sorumluluklarını yerine getirmeyerek Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı soykırımını yeniden başlattığını" ifade etti.

Gazze Şeridi’ndeki İsrailli esirlerin aileleri ise, ateşkesi bozan Netanyahu hükümetini "esirlerden vazgeçmekle" suçlayarak, hükümetin savaşı yeniden başlatmasını esirleri geri getirme gerekçesine dayandırmasının “tam bir aldatmaca olduğunu” belirtti.

İsrail'deki muhalefet partileri de, Başbakan Netanyahu'nun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü'nü görevden alma gibi tartışmalı siyasi adımlarının gölgesinde saldırıların yeniden başladığına dikkat çekti.

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