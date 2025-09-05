DOLAR
El Halil'de Hıllet ed‑Daba Saldırısı: Köylüler Topraklarını Terk Etmiyor

El Halil'e bağlı Hıllet ed‑Daba'ya düzenlenen saldırıda 20 kişi yaralandı; köylüler yurtlarını terk etmeyeceklerini vurguluyor.

Yayın Tarihi: 05.09.2025 19:07
Güncelleme Tarihi: 05.09.2025 19:07
KAYS EBU SEMRA - Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin dün gece şiddetli saldırılarına uğrayan ve yaralarını sarma çabasında olan Hıllet ed‑Daba köyü sakinleri, ne olursa olsun topraklarından ayrılmayacaklarını bildirdi.

Saldırı ve yaralanmalar

Onlarca İsraillinin dün gece Mesafir Yatta bölgesindeki Hıllet ed‑Daba köyüne düzenlediği baskında, aralarında 3 aylık bir bebek ile 86 yaşındaki bir adamın da bulunduğu 20 Filistinli yaralandı. Görgü tanıkları, bazı Filistinlilerin bıçakla yaralandığını, ancak İsrail askerlerinin saldırganlara müdahale etmediğini aktardı.

Görgü tanıklarının anlatımı

Köy sakinlerinden Cabir Debabise, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ellerinde sopalar, demir borular, taşlar ve tüfeklerle saldırıya geçen grupların gece herkes uyurken köylülere korku dolu bir gece yaşattığını söyledi. Debabise, "İsrailliler ayakta duramayan 86 yaşındaki bir adamı ve yatağındaki bir bebeği bile darbetti" dedi.

Debabise ayrıca, demir aletlerle dövülen 7 yaşındaki bir çocuğun beyin kanaması geçirdiğini belirtti ve saldırganların köyde göz yaşartıcı gaz kullandığını, bazı ev eşyalarını tahrip ettiğini ifade etti.

Güvenlik güçlerinin tutumu

Debabise, İsrail polisini aradıklarında kendilerine "Bölgeyi bilmiyoruz, gelemeyiz." yanıtının verildiğini, polisin olaydan yaklaşık bir saat sonra gelip kimin saldırdığını sorup ayrıldığını söyledi. Debabise, "Biz pek çok defa saldırıya uğradık ama bu en zoruydu. Yine de yurdumuzu terk etmeyeceğiz." şeklinde konuştu.

Yerel ve resmi tepkiler

Mesafir Yatta Köyleri Birliği Başkanı Muhammed Rabi, olayı Filistinlilerin iradesini kırma amacı taşıyan sistematik bir saldırı olarak nitelendirdi. Rabi, Filistinlilerin evleri yıkılsa da ve hareketleri kısıtlansa da topraklarında kalma konusunda kararlı olduklarını vurguladı.

Rabi, "Mesafir Yatta'da sürekli soykırıma tanık oluyoruz. İsrail ordusu Gazze'yi yerle bir ediyor, yerleşimciler de Mesafir Yatta'da aynısını yapıyor. İsrailli yerleşimciler, Filistinlileri darbedip öldürmek için bir bahaneye de ihtiyaç duymuyor. Zaten hükümet tarafından maddi ve hukuki olarak destek görüyor ve korunuyorlar." dedi.

Filistin Dışişleri Bakanlığı'ndan çağrı

Filistin Dışişleri Bakanlığı ise yaptığı açıklamada, İsraillilerin Filistinlilere yönelik organize terörüne son verilmesi için uluslararası topluma "harekete geçme" çağrısında bulundu. Bakanlık, kasaba ve köylere yönelik şiddet içeren saldırılar için hesap verebilirlik veya denetim mekanizması olmadığını ve bunun ordunun yerleşimcileri suça teşvik ettiği görüşünü paylaştı.

Açıklamada, Hıllet ed‑Daba'da dün gece yaşananların Filistinlilere, topraklarına, mülklerine ve kutsal mekanlara yönelik örgütlü ve silahlı saldırıların bir devamı olduğu, Batı Şeria'da yasa dışı yerleşimlerin genişletilmesi amacıyla daha fazla toprak "çalınması" kapsamında gerçekleştirildiği belirtildi.

