El Halil'de İsrail Askerleri 2 Küçük Çocuğu 'Casusluk' İddiasıyla Gözaltına Aldı

El Halil'in Eski Şehir bölgesinde İsrail askerleri, yaşları 4 ila 6 arasında tahmin edilen 2 Filistinli çocuğu 'casusluk' iddiasıyla gözaltına aldı; çocuklar serbest bırakıldı.

Yayın Tarihi: 30.09.2025 12:06
Güncelleme Tarihi: 30.09.2025 12:06
El Halil'de İsrail Askerleri 2 Küçük Çocuğu 'Casusluk' İddiasıyla Gözaltına Aldı

El Halil'de İsrail askerleri 2 küçük çocuğu 'casusluk' iddiasıyla gözaltına aldı

Olayın Detayları

Filistin basınında yer alan habere göre, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentinin Eski Şehir bölgesinde dün, 2 Filistinli küçük çocuk İsrail askerleri tarafından 'casusluk' iddiasıyla gözaltına alındı.

Haberde, askerlerin korkudan ağlayan çocukları aileleri ve özellikle babalarının nerede olduğu konusunda sorguya çektiği aktarıldı. Bir süre alıkonulan çocukların daha sonra serbest bırakıldığı, ayrıca ailelerinin evine de baskın düzenlendiği belirtildi.

Görüntüler ve Tepkiler

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, yaşları 4 ila 6 arasında olduğu tahmin edilen iki çocuğun gözyaşları içinde birbirlerinin ellerini tuttuğu görülüyor. Videoda bir İsrail askerinin çocuklardan birinin kolunu tuttuğu ve çevrede olaya tepki gösteren Filistinlileri uzaklaştırmaya çalıştığı aktarılıyor.

Çevredekilerin neden çocukların alıkonduğu yönündeki sorularına karşılık, askerin çocukların babalarını aradıklarını söylediği, buna rağmen çocukların bir süre daha gözaltında tutulduğu ifade edildi.

Bağlam

Olay, Batı Şeria'da yıllardır süren gerilim ve askeri uygulamaların bir örneği olarak değerlendiriliyor. Batı Şeria, 1967'den bu yana İsrail'in işgali altında bulunuyor ve El Halil, işgalin en derin hissedildiği şehirlerden biri olarak öne çıkıyor.

El Halil'deki Filistinliler, hem İsrail askerlerinin hem de bölgede yerleşik İsraillilerin uyguladığı baskı ve hak gaspları nedeniyle zor koşullar altında yaşam mücadelesi veriyor.

İLGİLİ HABERLER

Mezun Olur Olmaz İş Teklifi: KOSTÜ Avrupa MYO'da %97 İstihdam

E-Sınav Sertifikalı Öğretmenlere Aralık’ta 35.520 TL — MEB Şartları

Işıkhan’dan Müjde: Engelli ve Eski Hükümlülere Milyonluk Hibe Başladı

SGK ve Devlet Tiyatroları 98 Personel Alımı İlanı — Başvuru ve Sınav Tarihleri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bakan Yusuf Tekin'den Betül Can Anadolu Lisesi'ne Sürpriz Ziyaret
2
Ankara Üniversitesi Öğrencileri, Bağımlılıkla Mücadele İçin Çocuklara Destek Oluyor
3
Nevşehir'de Fuhuş Operasyonu: 3 Gözaltı
4
Adli Tıp Grup Başkanlıkları 2028'e Kadar 30'a Çıkacak
5
TÜRK-İŞ: Eylül 2025 Açlık Sınırı 27 bin 970 lira, Yoksulluk Sınırı 91 bin 109 lira
6
El Halil'de İsrail Askerleri 2 Küçük Çocuğu 'Casusluk' İddiasıyla Gözaltına Aldı
7
Trablus'taki Gürcü Cami: Osmanlı Çini Sanatının İki Asırlık Mirası

SGK ve Devlet Tiyatroları 98 Personel Alımı İlanı — Başvuru ve Sınav Tarihleri

İş Bankası'ndan Şanlıurfa'da Rekor Promosyon: 387 Personele 88.000 TL Peşin

Adalet Bakanlığı'na 1000 Hakim ve Savcı Yardımcısı — Erdoğan Açıkladı, Sınav Beklentisi 2025

Erdoğan'dan 81 İl İçin Dev Sosyal Konut Hamlesi

Mezun Olur Olmaz İş Teklifi: KOSTÜ Avrupa MYO'da %97 İstihdam

Işıkhan’dan Müjde: Engelli ve Eski Hükümlülere Milyonluk Hibe Başladı

Halkbank'tan Promosyonda Rekor: Isparta Sağlıkçılara 95.500 TL

Kış Öncesi Doğalgaz Desteği Başladı: Ailelere 2.500 TL'ye Kadar Yardım

Sağlık Bakanlığı'ndan 18 Bin Personel İlanı Resmi Gazete'de Yayımlandı

DenizBank'tan Memurlara Özel Kredi: %1.99 Faiz, 1,5 Milyon TL'ye Kadar

2026 Tarım Destekleri: Temel Destek Modeli ve Ödenecek Tutarlar

E-Sınav Sertifikalı Öğretmenlere Aralık’ta 35.520 TL — MEB Şartları