El Halil'de İsrail Askerleri 2 Küçük Çocuğu 'Casusluk' İddiasıyla Gözaltına Aldı

El Halil'de İsrail askerleri 2 küçük çocuğu 'casusluk' iddiasıyla gözaltına aldı

Olayın Detayları

Filistin basınında yer alan habere göre, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentinin Eski Şehir bölgesinde dün, 2 Filistinli küçük çocuk İsrail askerleri tarafından 'casusluk' iddiasıyla gözaltına alındı.

Haberde, askerlerin korkudan ağlayan çocukları aileleri ve özellikle babalarının nerede olduğu konusunda sorguya çektiği aktarıldı. Bir süre alıkonulan çocukların daha sonra serbest bırakıldığı, ayrıca ailelerinin evine de baskın düzenlendiği belirtildi.

Görüntüler ve Tepkiler

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, yaşları 4 ila 6 arasında olduğu tahmin edilen iki çocuğun gözyaşları içinde birbirlerinin ellerini tuttuğu görülüyor. Videoda bir İsrail askerinin çocuklardan birinin kolunu tuttuğu ve çevrede olaya tepki gösteren Filistinlileri uzaklaştırmaya çalıştığı aktarılıyor.

Çevredekilerin neden çocukların alıkonduğu yönündeki sorularına karşılık, askerin çocukların babalarını aradıklarını söylediği, buna rağmen çocukların bir süre daha gözaltında tutulduğu ifade edildi.

Bağlam

Olay, Batı Şeria'da yıllardır süren gerilim ve askeri uygulamaların bir örneği olarak değerlendiriliyor. Batı Şeria, 1967'den bu yana İsrail'in işgali altında bulunuyor ve El Halil, işgalin en derin hissedildiği şehirlerden biri olarak öne çıkıyor.

El Halil'deki Filistinliler, hem İsrail askerlerinin hem de bölgede yerleşik İsraillilerin uyguladığı baskı ve hak gaspları nedeniyle zor koşullar altında yaşam mücadelesi veriyor.