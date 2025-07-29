El Halil'de İsrail'in Saldırılarında 2 Filistinli Hayatını Kaybetti

El Halil'de Üzücü Olaylar

İşgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde gerçekleşen iki ayrı saldırıda, İsrail ordusu ve topraklarını gasbeden İsraillilerin vurduğu 2 Filistinli hayatını kaybetti.

Yinon Levi'nin Açtığı Ateşle Bir Filistinli Ölümüne Neden Oldu

Filistin resmi ajansı WAFA, Batı Şeria'nın güneyindeki Mesafir Yatta bölgesinde, ABD Başkanı Donald Trump'ın yaptırımlarını kaldırdığı Yahudi yerleşimci Yinon Levi'nin açtığı ateş sonucu bir Filistinlinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Bu olayda bir başka Filistinli de yaralandı.

Hayatını kaybeden Filistinlinin adının Avde Hadalin olduğu, 2025 yılında Oscar kazanacak olan “No Other Land” belgeselinde İsrail işgali altındaki yaşamı ve askeri yıkım politikalarını aktarırken yer aldığı belirtildi. Belgeselin yapımcılarından Yuval Abraham, Hadalin’in belgeye katkılarının önemli olduğunu vurguladı.

İsrail Ordusundan Açıklama: Cemel'in Ölümü

Bir başka olayda ise, İsrail ordusu, El Halil'in kuzeyindeki bir kontrol noktasında Muhammed Samir Süleyman el-Cemel adındaki 27 yaşındaki Filistinlinin öldüğünü kabul etti. WAFA’nın raporuna göre, Cemel’e doğrudan ateş açıldığı ve sağlık ekiplerinin olay yerine ulaşmasına izin verilmediği ifade edildi.

Saldırılar ve Tırmanan Gerilim

Ramallah'a bağlı Kufr Malik beldesinde de İsraillilerin tavuk çiftliklerine gerçekleştirdiği saldırıda, silahsız Filistinli gençlere ateş açılarak yaralanmalara yol açıldığı bildirildi. Filistin Kurtuluş Örgütü verilerine göre, bu yılın ilk altı ayında, Filistin topraklarına yönelik 2,153 saldırı düzenlendi ve 4 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı saldırıların ardından 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda belirgin bir artış yaşanmıştır. Bu süreç içerisinde, en az 1,008 Filistinli hayatını kaybetmiş, yaklaşık 7,000 kişi yaralanmış ve 18,000'den fazla kişi gözaltına alınmıştır.

İşgal altındaki Batı Şeria’nın El-Halil kentinde, Yatta’nın doğusundaki Umm el-Hayr köyüne düzenlenen saldırıda, 31 yaşındaki Filistinli Ode Muhammed Halil el-Hezalin, bir İsrailli yerleşimci tarafından vurularak hayatını kaybetti. Ağır yaralanmasının ardından bilinmeyen bir yere götürülen el-Hezalin’in cenazesi hâlâ teslim edilmedi. Saldırıda bir Filistinli daha yaralanırken, El-Halil’de son 24 saatte hayatını kaybeden Filistinli sayısı ikiye yükseldi. el-Hezalin’in ailesi, üzüntü yaşadı.

İşgal altındaki Batı Şeria’nın El-Halil kentinde, Yatta’nın doğusundaki Umm el-Hayr köyüne düzenlenen saldırıda, 31 yaşındaki Filistinli Ode Muhammed Halil el-Hezalin, bir İsrailli yerleşimci tarafından vurularak hayatını kaybetti. Ağır yaralanmasının ardından bilinmeyen bir yere götürülen el-Hezalin’in cenazesi hâlâ teslim edilmedi. Saldırıda bir Filistinli daha yaralanırken, El-Halil’de son 24 saatte hayatını kaybeden Filistinli sayısı ikiye yükseldi. el-Hezalin’in ailesi, üzüntü yaşadı.