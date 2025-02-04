El Salvador, ABD'den Suçluları Mega Hapishanesinde Barındırmaya Hazır

El Salvador, Mega Hapishanede Suçluları Barındırmaya Hazır

El Salvador'un Devlet Başkanı Nayib Bukele, ABD ile imzalanan anlaşma çerçevesinde, ABD'de hüküm giymiş suçluları Tecoluca kentindeki "mega hapishane" olarak adlandırdığı Terör Muhafaza Merkezi (CECOT)de barındırmaya hazır olduklarını duyurdu.

Bukele, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, "Yalnızca hüküm giymiş suçluları (hüküm giymiş ABD vatandaşları da dahil) ücret karşılığında mega hapishanemize almaya hazırız," ifadesini kullandı.

Başkan Bukele, bu ücretin ABD için düşük olacağını belirterek, hapishane giderlerinin karşılanması açısından bu paranın önemli olduğunu vurguladı. Tecoluca kentinde bulunan CECOT, 40 bin kişilik kapasitesi ile Amerika kıtasının en büyük hapishanesi olarak öne çıkıyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı, El Salvador hükümetinin, "Tren de Aragua" çetesi mensupları da dahil olmak üzere, "ABD'deki yasa dışı suçlu göçmenleri uyruğu fark etmeksizin" kabul etme ve "suçlu ABD vatandaşlarını" hapishanelerinde barındırmayı teklif ettiğini aktardı. Bukele'nin, ABD'de bulunan El Salvadorlu "MS-13 çetesi" mensubu yasa dışı göçmenleri geri almayı da kabul ettiği belirtildi.