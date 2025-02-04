DOLAR
35,96 0,05%
EURO
37,2 -0,35%
ALTIN
3.256,05 -0,02%
BITCOIN
3.549.814,78 2,54%

El Salvador, ABD'den Suçluları Mega Hapishanesinde Barındırmaya Hazır

El Salvador, ABD ile anlaşıp suçluları mega hapishanesinde barındıracağını duyurdu. Hüküm giymiş suçlular, belli bir ücret karşılığında kabul edilecek.

Yayın Tarihi: 04.02.2025 13:28
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 13:28
El Salvador, ABD'den Suçluları Mega Hapishanesinde Barındırmaya Hazır

El Salvador, Mega Hapishanede Suçluları Barındırmaya Hazır

El Salvador'un Devlet Başkanı Nayib Bukele, ABD ile imzalanan anlaşma çerçevesinde, ABD'de hüküm giymiş suçluları Tecoluca kentindeki "mega hapishane" olarak adlandırdığı Terör Muhafaza Merkezi (CECOT)de barındırmaya hazır olduklarını duyurdu.

Bukele, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, "Yalnızca hüküm giymiş suçluları (hüküm giymiş ABD vatandaşları da dahil) ücret karşılığında mega hapishanemize almaya hazırız," ifadesini kullandı.

Başkan Bukele, bu ücretin ABD için düşük olacağını belirterek, hapishane giderlerinin karşılanması açısından bu paranın önemli olduğunu vurguladı. Tecoluca kentinde bulunan CECOT, 40 bin kişilik kapasitesi ile Amerika kıtasının en büyük hapishanesi olarak öne çıkıyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı, El Salvador hükümetinin, "Tren de Aragua" çetesi mensupları da dahil olmak üzere, "ABD'deki yasa dışı suçlu göçmenleri uyruğu fark etmeksizin" kabul etme ve "suçlu ABD vatandaşlarını" hapishanelerinde barındırmayı teklif ettiğini aktardı. Bukele'nin, ABD'de bulunan El Salvadorlu "MS-13 çetesi" mensubu yasa dışı göçmenleri geri almayı da kabul ettiği belirtildi.

İLGİLİ HABERLER

Ziraat Bankası'ndan Şubat Ayına Özel 4.500 TL Kazanma Fırsatı!

Emeklilere Bayram İkramiyesi İçin Ocak Zammı Geliyor: Yüzde 15,75 Artış

Erdoğan'dan Gençler ve Kadınlara 270 Bin Lira Kredi Desteği Müjdesi!

Emeklilere Ücretsiz Barınma Desteği: Yaşlı Konukevi Açıldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Batman'da 7. Kattan Düşen Temizlik Görevlisi Hayatını Kaybetti
2
Gümüşhane'de Devrilen Araçta 4 Yaralı
3
Samsun'da Tır Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı
4
Çatalca'da Gübre Satışları Denetlendi: Güvenilirlik Sağlanıyor
5
Türkiye'de Kar Yağışı Uyarısı: Hangi Bölgelerde Etkili Olacak?
6
Zeytinburnu'nda Cami Temizlik Görevlisini Darbeden Kick Boksçu Tutuklandı

Deprem Yardımlarıyla Yeniden Hayata Tutunan Aile

Emeklilere Bayram İkramiyesi İçin Ocak Zammı Geliyor: Yüzde 15,75 Artış

Hurda Araç Teşvikiyle Otomobillerde Yüzde 10-20 İndirim Fırsatı

2025’te Kamuya Memur Alımları Başlıyor: İşte Tüm Detaylar!

Emekli Maaşlarına Zam Resmi Gazete'de Yayımlandı! Fark Ödemeleri Bekleniyor

İstanbul'da Simit Fiyatlarına Gizli Zam: Tanesi 20 TL'ye Ulaşmış Durumda

Erdoğan'dan Gençler ve Kadınlara 270 Bin Lira Kredi Desteği Müjdesi!

Hükümetten KOBİ'lere Büyük Destek: Üst Limit 10 Milyon Liraya Çıktı

Türkiye'de Ev Sahibi Olma İmkanı Artıyor: Sosyal Konut Destekleri Başladı

Ankara'da Otobüs Ulaşımında Değişiklik: İndirimli Biletler Sona Erdi

Emeklilere Ücretsiz Barınma Desteği: Yaşlı Konukevi Açıldı

Ziraat Bankası'ndan Şubat Ayına Özel 4.500 TL Kazanma Fırsatı!