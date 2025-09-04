DOLAR
Elazığ Belediye Meclisi Murat Kurum'u Fahri Hemşehri İlan Etti

Elazığ Belediye Meclisi, Murat Kurum'u oy birliğiyle fahri hemşehri ilan etti; isminin cadde, sokak veya parka verilmesi de kararlaştırıldı.

Yayın Tarihi: 04.09.2025 12:05
Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 12:05
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum için Elazığ Belediye Meclisi tarafından fahri hemşehrilik beratı verilmesi kararı alındı.

Deprem dönemindeki destek vurgulandı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Bakan Kurum'un 24 Ocak 2020'de merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremden ilk andan itibaren vatandaşların yanında olduğu ve şehrin yeniden ayağa kalkması için yoğun çaba gösterdiği hatırlatıldı.

Açıklamada, Elazığ Belediye Meclisi üyelerinin Bakan Kurum'a desteklerinden dolayı hem fahri hemşehrilik beratı sunulması ve isminin cadde, sokak ya da parka verilmesi yönünde önerge sunduğu; önergenin muhalefet üyelerinin de bulunduğu oy birliğiyle kabul edildiği belirtildi. Karar, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları tarafından sosyal medya hesabından duyuruldu.

Bakan Kurum'un açıklaması

En zor zamanları birbirimize sarılarak atlattığımız Elazığ'ın kalbimizdeki yeri çok ayrı. Sokak sokak adımladığımız Elazığ'da, hemşehrilerimizle yeri geldi ağabey kardeş, yeri geldi ana oğul olduk. Belediye Meclisinin oy birliğiyle aldığı kararla fahri hemşehri ilan edildiğimi öğrendim. Başta Belediye Başkanımız Şahin Şerifoğulları'na, bu kararı alan belediye meclisi üyelerimize, kıymetli Elazığlılara çok teşekkür ediyorum. Bu güzel şehre layık olmak için çalışmaya devam edeceğiz.

Öte yandan, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleri sonrasında bölgenin yeniden inşa ve ihya çalışmalarına yakından ilgi gösteren Bakan Kurum'a, Malatya ile Hatay Büyükşehir belediyeleri de daha önce fahri hemşehrilik beratı vermişti.

