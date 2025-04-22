Elazığ Belediyesi'nden Aile Yılı Kapsamında Evlilik Destekleri

Elazığ Belediyesi, Aile Yılı kapsamında evlilik hazırlığı yapan çiftlere yönelik büyük bir müjde açıkladı. 2025 yılının Aile Yılı olarak ilan edilmesiyle birlikte, çiftlere destek faaliyetleri hız kazandı. Elazığ Belediyesi, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile imzaladığı protokolle evlenmek isteyen gençlere yönelik %30 indirim sunacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 13 Ocak 2025 tarihinde ‘‘Aile Yılı’’ olarak ilan edilmesiyle birlikte, ailelerin korunması ve desteklenmesi hedefi doğrultusunda çeşitli önlemler alınmaya devam ediyor. Elazığ Belediyesi, bu çerçevede yapılacak düğünlerde genç çiftlere önemli bir katkı sağlamak için harekete geçti.

Elazığ’da Evlilik Desteği Kimlere Verilecek?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın belirlediği evlilik kredisinden yararlanan çiftler için geçerli olacak destek, EBUAŞ şirketinin işlettiği Kültür Park Mamurat’ül Aziz Düğün Salonu’nda uygulanacak. Krediden yararlanan çiftlere %30 indirim imkanından faydalanma fırsatı sunulacak.

Destek Açıklaması İl Müdüründen Geldi

Protokol imza töreninde konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Faruk Ergün, aile yapısının önemine vurgu yaptı. Ergün, "Aile Yılı kapsamında paydaş kurumlarımızla verimli çalışmalar gerçekleştirdik. Ailelerin korunmasına yönelik ekonomik fayda sağlayacak her türlü projeye imza atacağız. Evlenecek çiftlerimizin bütçelerine katkı sağlamak amacıyla düğün salonunda indirim yapılması için başvuru yaptık." dedi.

Elazığ Belediyesi bünyesinde yer alan EBUAŞ’ın Genel Müdürü Vedat Görgöz de, "Kültür Park Mamurat’ül Aziz Düğün Salonu'nda düğün yapacak çiftlerimize %30 indirim uygulayacağız. Hayırlı olsun.” diyerek destek müjdesi verdi.