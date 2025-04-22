DOLAR
38,26 -0,05%
EURO
43,95 0,56%
ALTIN
4.244,14 -0,91%
BITCOIN
3.388.487,6 -1,54%

Elazığ Belediyesi'nden Aile Yılı Kapsamında Evlilik Destekleri

Elazığ Belediyesi, Aile Yılı kapsamında evlilik kredisinden yararlanan çiftlere düğün salonunda yüzde 30 indirim sunacak.

Yayın Tarihi: 22.04.2025 12:02
Güncelleme Tarihi: 22.04.2025 12:02
Elazığ Belediyesi'nden Aile Yılı Kapsamında Evlilik Destekleri

Elazığ Belediyesi, Aile Yılı kapsamında evlilik hazırlığı yapan çiftlere yönelik büyük bir müjde açıkladı. 2025 yılının Aile Yılı olarak ilan edilmesiyle birlikte, çiftlere destek faaliyetleri hız kazandı. Elazığ Belediyesi, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile imzaladığı protokolle evlenmek isteyen gençlere yönelik %30 indirim sunacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 13 Ocak 2025 tarihinde ‘‘Aile Yılı’’ olarak ilan edilmesiyle birlikte, ailelerin korunması ve desteklenmesi hedefi doğrultusunda çeşitli önlemler alınmaya devam ediyor. Elazığ Belediyesi, bu çerçevede yapılacak düğünlerde genç çiftlere önemli bir katkı sağlamak için harekete geçti.

Elazığ Belediyesi'nden Aile Yılı Kapsamında Evlilik Destekleri

Elazığ’da Evlilik Desteği Kimlere Verilecek?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın belirlediği evlilik kredisinden yararlanan çiftler için geçerli olacak destek, EBUAŞ şirketinin işlettiği Kültür Park Mamurat’ül Aziz Düğün Salonu’nda uygulanacak. Krediden yararlanan çiftlere %30 indirim imkanından faydalanma fırsatı sunulacak.

Destek Açıklaması İl Müdüründen Geldi

Protokol imza töreninde konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Faruk Ergün, aile yapısının önemine vurgu yaptı. Ergün, "Aile Yılı kapsamında paydaş kurumlarımızla verimli çalışmalar gerçekleştirdik. Ailelerin korunmasına yönelik ekonomik fayda sağlayacak her türlü projeye imza atacağız. Evlenecek çiftlerimizin bütçelerine katkı sağlamak amacıyla düğün salonunda indirim yapılması için başvuru yaptık." dedi.

Elazığ Belediyesi bünyesinde yer alan EBUAŞ’ın Genel Müdürü Vedat Görgöz de, "Kültür Park Mamurat’ül Aziz Düğün Salonu'nda düğün yapacak çiftlerimize %30 indirim uygulayacağız. Hayırlı olsun.” diyerek destek müjdesi verdi.

İLGİLİ HABERLER

İŞKUR Üzerinden KPSS Şartsız Personel Alımı Başladı!

KOSGEB'den Emek Yoğun Sektörlere Müjde: 1 Yıl Boyunca Geri Ödemesiz Destek

TEB'den Emeklilere Bayram Müjdesi: 500 TL Destek!

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden Personel Alımı: 1 Yıl Tecrübe Şartı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türkiye Maarif Vakfı, Avustralya'da İkinci Kampüsünü Açtı
2
Çanakkale Garnizon Bandosu, Balıklıçeşme Köyü'nde Coşku Dolu Bir Konser Verdi
3
Iğdır'da Öğrenciler Ermeni Katliamını Unutmadı
4
29. Ulusal Antalya Matematik Olimpiyatları'nda Genç Zihinler Buluştu
5
Gaziantep'te 1000 Çocukla 23 Nisan Konseri Coşkusu
6
Enfal Katliamı'nda Hayatını Kaybedenler Anıldı
7
KOSGEB'den Emek Yoğun Sektörlere Müjde: 1 Yıl Boyunca Geri Ödemesiz Destek

KOSGEB'den Emek Yoğun Sektörlere Müjde: 1 Yıl Boyunca Geri Ödemesiz Destek

Elazığ Belediyesi'nden Aile Yılı Kapsamında Evlilik Destekleri

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden Personel Alımı: 1 Yıl Tecrübe Şartı!

Nevşehir'deki Çiftçilere Tohum Dağıtımı Müjdesi!

Deprem Bölgesine 15 Milyar TL Destek! 77.000 Yeni İş İmkanı

Samsun'da Berber Fiyatlarına Tarihi Zam: 500 TL Oldu

23 Nisan'da Sağlık Ocakları Kapalı! Resmi Tatil Açıklaması

TEB'den Emeklilere Bayram Müjdesi: 500 TL Destek!

2025 Kurbanlık Fiyatları: Şehir Şehir Değişen Rakamlar

İŞKUR Üzerinden KPSS Şartsız Personel Alımı Başladı!

Uzmanlar Nisan Sonunda Hava Soğuyacak Dedi! Kar ve Don Geliyor

Elektrikli Araç Şarj İstasyonlarına Yatırım Kapısı Aralandı