Elazığ'da 11 Saattir Kayıp: Alzheimer Hastası Şevki Kurnaz Aranıyor

Elazığ Güneykent'te 11 saattir kayıp olan 75 yaşındaki alzheimer hastası Şevki Kurnaz için ekipler arama çalışmalarını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 17.11.2025 15:54
Güncelleme Tarihi: 17.11.2025 15:54
Elazığ'da 11 Saattir Kayıp: Alzheimer Hastası Şevki Kurnaz Aranıyor

Elazığ'da 11 Saattir Kayıp: Alzheimer Hastası Şevki Kurnaz Aranıyor

Güneykent Mahallesi'nde sabah 04.00 sularında evden çıktı

Elazığ'da 11 saattir haber alınamayan 75 yaşındaki alzheimer hastası Şevki Kurnaz'ın bulunması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

Olay, bu sabah Güneykent Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 75 yaşındaki alzheimer hastası Şevki Kurnaz, sabah 04.00 sularında evden çıkarak geri dönmedi.

Kendi çabalarıyla yaşlı adamı bulamayan ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Yapılan ihbar sonrası ekipler arama çalışmalarına başladı.

İhbarlarda, kayıp şahsın üstünde lacivert pantolon ve kül rengi gömlek olduğu bildirildi.

Yetkililer, kayıp yaşlı adamın görülmesi halinde 112'yi arayarak bilgi verilmesini talep etti.

ELAZIĞ’DA 11 SAATTİR HABER ALINMAYAN 75 YAŞINDAKİ ALZHEİMER HASTASI ŞEVKİ KURNAZ BULUNMASI İÇİN...

ELAZIĞ’DA 11 SAATTİR HABER ALINMAYAN 75 YAŞINDAKİ ALZHEİMER HASTASI ŞEVKİ KURNAZ BULUNMASI İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRERKEN, EKİPLER, VATANDAŞLARDAN KAYBOLAN YAŞLI ADAMI GÖRMELERİ HALİNDE 112 EKİPLERİNE BİLDİRMESİNİ İSTEDİ

ELAZIĞ’DA 11 SAATTİR HABER ALINMAYAN 75 YAŞINDAKİ ALZHEİMER HASTASI ŞEVKİ KURNAZ BULUNMASI İÇİN...

İLGİLİ HABERLER

Doğal Gaz Sayacı Değişimi: '10 Bin TL Ceza' İddiası GAZBİR tarafından Yalanlandı

TOKİ Başvuruları: Sonuç Süresi ve e-Devlet 'Değerlendiriliyor' Uyarısı

Torba Yasa: Araçlara 'Binde İki' Harç, Kira Vergisi İstisnası Kalkıyor

TOKİ 500 Bin Konut Başvurularında Rekor: 5. Günde 2.879.000 Başvuru

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İzmir Bayraklı'da Şantiye Yangını: 5 Konteyner ve 2 Araç Kül Oldu
2
Beykoz'da Abartılı Egzozla Tehlikeli Sollama: Sürücüye 11 bin 434 TL Ceza
3
Alev Alan Araçtan 5 Kişiyi Kurtardı — AFAD Görevlisine Başarı Belgesi
4
Sinop'ta 17 yaşındaki Tuğba Okuyan 15 Kasım'dan beri kayıp
5
Ordulu Kıbrıs Gazisi Mahmut Akbolat Son Yolculuğuna Uğurlandı
6
Çanakkale Gezici Müzesi Akşehir'de Açıldı
7
Dünya Prematüre Günü ADÜ Hastanesi’nde: Yenidoğan Birimi Morla Farkındalık Oluşturdu

TOKİ 500 Bin Konut Başvurularında Rekor: 5. Günde 2.879.000 Başvuru

TOKİ: 'Başvurunuz Olumlu Değerlendirilememiştir' Ne Demek? e-Devlet Sorgulama ve Ret Nedenleri

Ocak 2026 Emekli Zammı: TÜED'den Seyyanen Zam ve İntibak Çağrısı

Torba Yasa: Araçlara 'Binde İki' Harç, Kira Vergisi İstisnası Kalkıyor

TOKİ 500 Bin Konut: 1+1 (55 m²) ve 2+1 (65–80 m²) Örnek Daire Planları

MEB 2025-2026 Takvimi: 2026 Sömestr (Yarıyıl) Tatili Ne Zaman Başlıyor?

Doğal Gaz Sayacı Değişimi: '10 Bin TL Ceza' İddiası GAZBİR tarafından Yalanlandı

DSİ Personel Alımı: 1.389 Kişilik Dev Kadro ve Başvuru Detayları

Yeni TOKİ Evleri Kiraya Verilir mi? Satış ve Kiralama Kuralları

TOKİ Başvuruları: Sonuç Süresi ve e-Devlet 'Değerlendiriliyor' Uyarısı

TV8 halka arz ne zaman? Acun Ilıcalı'nın TV8'i SPK'ya başvurdu

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler