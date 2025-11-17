Elazığ'da 11 Saattir Kayıp: Alzheimer Hastası Şevki Kurnaz Aranıyor

Güneykent Mahallesi'nde sabah 04.00 sularında evden çıktı

Elazığ'da 11 saattir haber alınamayan 75 yaşındaki alzheimer hastası Şevki Kurnaz'ın bulunması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

Olay, bu sabah Güneykent Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 75 yaşındaki alzheimer hastası Şevki Kurnaz, sabah 04.00 sularında evden çıkarak geri dönmedi.

Kendi çabalarıyla yaşlı adamı bulamayan ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Yapılan ihbar sonrası ekipler arama çalışmalarına başladı.

İhbarlarda, kayıp şahsın üstünde lacivert pantolon ve kül rengi gömlek olduğu bildirildi.

Yetkililer, kayıp yaşlı adamın görülmesi halinde 112'yi arayarak bilgi verilmesini talep etti.

